Die Bestellung von Stefanie Lindstaedt beurteilen die Beamten in Martin Polascheks Wissenschaftsministerium als korrekt. Damit ist der Rechtsweg ausgeschöpft. Das sorgt unter Juristen für heftige Kritik.

Der IV-Chef in Oberösterreich, Stefan Pierer, fordert den Rücktritt der Konventsvorsitzenden. Der EU-Rechtsexperte Peter Hilpold sieht in der Rektorenbestellung eine Verletzung der EU-Grundrechte-Charta. Dass der Rechtsweg für die Beschwerdeführer nun erschöpft sei, sei eines Rechtsstaats unwürdig, sagt er.

Schon am Tag der Wahl Anfang März hatte Stefan Pierer, Chef der Industriellen Vereinigung in Oberösterreich, die „befangene Wahl“ der neuen Gründungsrektorin an der Linzer Digital-Uni (IDSA), Stefanie Lindstaedt, kritisiert. Auch Landeshauptmann Thomas Stelzer (ÖVP) zeigte sich zunächst verschnupft, dass nicht „sein“ Kandidat, der Linzer Rektor der Johannes-Keppler-Uni, Meinhard Lukas, Gründungspräsident wurde. Am Montag legte Pierer nach: In der „Oberösterreichischen Nachrichten“ fordert er den Rücktritt von den aus seiner Sicht „befangenen Mitgliedern“, darunter auch der Vorsitzenden des Konvents, Claudia von der Linden.

Dem vorausgegangen war ein Bericht der „Presse“ am Freitag: Interne Mails aus dem Gründungskonvent, die der „Presse“ vorliegen, dokumentieren zahlreiche Naheverhältnisse der Vorsitzenden und der nunmehrigen Gründungspräsidentin, die sie zunächst jedoch nicht offengelegt haben. Als Mitglieder des neunköpfigen Konvents, darunter etwa Fabasoft-CEO Helmut Fallmann, darauf hinwiesen und sie kritisierten, bleib eine Reaktion der Konventsvorsitzenden von der Linden und des zuständigen Wissenschaftsministeriums aus. Gerald Blast, Rektor der Uni für angewandte Kunst in Wien, trat bereits im Jänner aus dem Gründungskonvent zurück. Fallmann folgte am Dienstag.

Ebenfalls am Dienstag vergangene Woche sah das Ministerium nach einer Prüfung keinerlei Beanstandungen. Die Bestellung Lindstaedts sei korrekt erfolgt. Auch die grüne Wissenschaftssprecherin, Eva Blimlinger, betonte gegenüber der „Presse“, dass Lindstaedt rechtmäßig gewählt wurde: „Die Herren, und ich muss es leider so sagen, tun sich halt immer noch schwer, wenn sie ihre Pläne nicht 1:1 umsetzen können, sondern Gremien demokratisch entscheiden“, schrieb sie in einer Stellungnahme.

Ministerium will durchtauchen, Experte Hilpold sieht Bruch des EU-Rechts

Aus juristischer Sicht aber gibt es inzwischen eine Reihe gegenteiliger Auffassungen. Verfassungsjurist Heinz Mayer kommt in einem - von Fallmann beauftragten - Gutachten zum Fazit, dass die Bestellung „rechtswidrig“ erfolgt sei. Die Befangenheiten hätten schon vor den Hearings transparent gemacht werden sollen. Er schreibt von „rechtlichem Unsinn“ seitens des Ministeriums. Doch aus Sicht der Beschwerdeführer sind die Rechtsmittel nach dem Bericht des Ministeriums erschöpft. Am Minoritenplatz will man dem Vernehmen nach deshalb durch die mediale Aufregung durchtauchen.