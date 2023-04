AFP via Getty Images

Lula, ein Staatschef mit Friedensperspektive? AFP via Getty Images

Der Präsident bringt sich als Vermittler einen „Friedensklubs“ im Ukraine-Krieg ins Spiel und empfängt den russischen Außenminister. Er knüpft an die Tradition der Blockfreien an.

Eine Lungenentzündung hatte Luiz Inácio Lula da Silva nur kurz in seiner weltpolitischen Mission zurückgeworfen. Kaum ist Brasiliens Präsident vom aufgeschobenen Besuch aus China zurückgekehrt, empfängt der 77-Jährige in Brasilia einen Paria der westlichen Diplomatie: Sergej Lawrow, Russlands Außenminister.

Nach dem vierjährigen Intermezzo Jair Bolsonaros als Staatschef schwor Lula, sein Land wie in seiner ersten Amtszeit auf die weltpolitische Bühne zurückzubringen – allerdings anders, als sich das die ersten Staatsgäste aus Berlin von Frank-Walter Steinmeier über Olaf Scholz bis Robert Habeck erwartet hatten. Als Beschützer des Amazonas-Regenwalds mag Lula Hoffnungen des Westens wecken, als aktiver Verbündeter im Ukraine-Krieg enttäuscht er sie indes auf allen Linien.

Nicht nur erteilte die Regierung in Brasilia dem Wunsch nach Waffenlieferungen in die Ukraine eine harsche Absage. Lula verfolgt einen eigenen Kurs. In China brachte er sich als Verfechter eines „Friedensklubs“ ins Spiel, als Vermittler, zusammen mit China oder den Vereinten Arabischen Emiraten. Celso Amorim, seinen Top-Berater und Ex-Außenminister, hatte er zuvor nach Moskau geschickt, um die Chancen für eine Friedensinitiative auszuloten. Der Vorschlag für einen Verzicht der Ukraine auf die Krim war für Kiew freilich offiziell ein „Non-Starter“ – inakzeptabel.