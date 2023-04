Drucken



Kommentieren Hauptbild • Von links nach rechts: KPÖ Plus-Spitzenkandidat Kay-Michael Dankl, die Grüne Spitzenkandidatin LHStv. Martina Berthold, ÖVP-Spitzenkandidat LH Wilfried Haslauer, FPÖ-Spitzenkandidatin Marlene Svazek, SPÖ-Spitzenkandidat David Egger und Neos-Spitzenkandidatin Andrea Klambauer. • (c) APA (Helmut Fohringer)

Wird nach dem neuerlichen FPÖ-Erfolg ein Kanzler Kickl immer wahrscheinlicher? Was bedeutet das Ergebnis für die intern zerrissene SPÖ? Was für die schwächelnden Neos? Und zieht demnächst gar eine „linke Liste“ in den Nationalrat ein? Diskutieren Sie mit!

Die Landtagswahl in Salzburg kann durchaus als ein innenpolitisches Beben bezeichnet werden. Kaum ein Stein ist auf dem anderen geblieben. Oliver Pink hat es in seinem Leitartikel prägnant zusammengefasst: "Eine moderatere Ausgabe der FPÖ und die Soft-Version der KPÖ gewinnen in Salzburg. Die Babler-Fraktion innerhalb der SPÖ kann sich mitfreuen. Die Neos haben ein Problem."

Was bedeutet das nun aber konkret für die Parteien? Die ÖVP sieht bei einer Wahl nach der anderen ihre Felle davonschwimmen, dennoch schafft sie es großteils noch, sich - wie in Niederösterreich Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner - an der Macht zu halten. Die FPÖ hingegen eilt von Wahlsieg zu Wahlsieg. Ist ein Kanzler Herbert Kickl bzw. von seinen Gnaden noch zu verhindern?

Welche Folgen lassen sich für die mit sich selbst beschäftigte SPÖ ableiten? Die Anhänger von Pamela Rendi-Wagner und Andreas Babler werden die Schuld für das schlechte Abschneiden beim Salzburger Spitzenkandidaten David Egger suchen, der als Vertrauter des burgenländischen Landeshauptmannes Hans-Peter Doskozil gilt. Profitiert gar der Traiskirchner Bürgermeister Babler am meisten, weil er ähnlich wie die KPÖ plus einen "Anti-Establishment-Kurs" fährt?

Apropos KPÖ plus: Zieht demnächst gar eine "linke Liste" in den Nationalrat ein? Wenn ÖVP-Wähler sogar eher kommunistisch wählten, als eine Stimme für die Neos abzugeben: Wie geht Beate Meinl-Reisingers Partei mit dieser empfindlichen Niederlage um? Und was war da noch mit den Grünen?

Fragen über Fragen also. Wie geht es innenpolitisch weiter? Diskutieren Sie mit!

(phu)