Nach Graz und Salzburg: Sitzt die KPÖ bald im Nationalrat?

Ein Überraschungserfolg bei den Salzburger Landtagswahlen beschert der KPÖ gleich vier Landtagsmandate. Doch wie kommunistisch ist die KPÖ plus wirklich? Und wird sie bald auch im Nationalrat sitzen?

Im Wahlkampf setzte Kay-Michael Dankl von der KPÖ plus ganz aufs Thema leistbares Wohnen. Und das mit vollem Erfolg: Auf 11, 66 Prozent kommt die KPÖ plus bei der Salzburger Landtagswahl vergangenes Wochenende, überholt somit die Grünen und zieht mit vier Mandaten in den Landtag ein. In anderen Worten: Über 31 000 Menschen haben am Wahlsonntag in Salzburg ihr Kreuzerl bei den Kommunisten gemacht.

„Sehnsucht nach einer Politik für die Armen“

Was bedeutet die erstarkte Linke für den Flügelkampf in der SPÖ? Wie viel Kommunismus steckt tatsächlich in der KPÖ plus? Und wird die KPÖ auf nach den Wahlerfolgen in Graz und Salzburg bald auch im Nationalrat vertreten sein? „Es gibt anscheinend auch in bürgerlichen Milieus eine Sehnsucht nach einer Politik für die Armen“ erklärt Oliver Pink, Innenpolitik-Ressortchef der „Presse“.

Gast: Oliver Pink

Host: Christine Mayrhofer

Schnitt: Audiofunnel/Aaron Olsacher

Credits: TikTok/kaymichaeldankl

Mehr zum Thema:

>>> Wie kommunistisch ist die KPÖ?

>>> Mit der Protestlust rechnen: Minus und Minus ergibt KPÖ plus

Ihre Meinung Reden Sie mit! Welche innenpolitischen Folgen hat das Salzburger Wahl-Beben? Ihre Meinung ist gefragt!

Noch mehr zum Hören: Der Finanzpodcast "Mein Geld" ist wieder da. Jeden Montag um 6 Uhr Früh. Susanne Bickel beantwortet wichtige Fragen über Geld.

Wo? Auf DiePresse.com/Podcast und allen gängigen Podcatchern.