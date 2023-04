Briefing

Was Sie heute wissen sollten

Wir starten mit Ihnen in den Nachrichtentag und geben Ihnen einen schnellen Überblick über die wichtigsten Themen des Morgens.

Drei russische Militärflugzeuge über Ostsee abgefangen: Es handelte sich um zwei Militärmaschinen vom Typ SU-27 und eine IL-20. Sie seien "erneut ohne Transpondersignal" geflogen und von Eurofightern der Nato abgefangen worden, teilt die deutsche Luftwaffe mit. Mehr dazu

Karners heikler Besuch in Rumänien: Innenminister Gerhard Karner (ÖVP) reist am Mittwoch nach Rumänien und trifft zu Mittag seinen rumänischen Amtskollegen Lucian Bode. Karners Veto gegen den Schengen-Beitritt Rumäniens vor viereinhalb Monaten hat zu massiven Verstimmungen geführt. Mehr dazu

Japans gescheiterte Mission am Mond: Die unbemannte Mondmission des japanischen Start-Up-Unternehmens Ispace ist offenbar gescheitert. Der Mondlander "Hakuto-R" sei wahrscheinlich bei einer "harten Landung" auf der Mondoberfläche abgestürzt, erklärte Ispace-Gründer Takeshi Hakamada am Mittwoch. Zuvor war der Funkkontakt zur Sonde abgebrochen. Mehr dazu

Doskozil warnt vor Konkurrenz durch KPÖ: Burgenlands Landeshauptmann Hans Peter Doskozil warnt davor, dass die SPÖ in der Sozialpolitik zum "Schmiedl" werden könnte, während die KPÖ als "Schmied" wahrgenommen wird. Das sagte er am Dienstagabend im ORF-"Report". Außerdem will er als möglicher künftiger SPÖ-Chef Wählerstimmen von der FPÖ zurückerobern. Mehr dazu

Regierung meldet Defizit von 3,2 Prozent nach Brüssel: Für heuer meldet die Bundesregierung ein Defizit von 15,4 Milliarden Euro. Erst ab 2024 soll es einen deutlichen Rückgang bis auf 1,3 Prozent des BIP im Jahr 2026 geben. Mehr dazu

Wie die WKStA ihr Publikum ins Boot holt: Im Betrugsprozess rund um Sophie Karmasin geriet der Eröffnungsvortrag von Oberstaatsanwalt Gregor Adamovic zur szenisch aufbereiteten Brandrede. Das schreibt Manfred Seeh in seiner Morgenglosse. Mehr dazu

Österreichs Auftritt in Leipzig: Wozu ist es gut, Gastland bei der Buchmesse zu sein? Österreich ist zum ersten Mal seit 1995 Gastland bei einer deutschsprachigen Buchmesse. Katja Gasser hat den Auftritt in Leipzig seit über einem Jahr geplant. Sie erzählt im "Presse"-Podcast, warum Österreichs Literatur viel diverser und weltläufiger ist als man denkt und wie es dem Buchmarkt in wirtschaftlich angespannten Zeiten geht. Mehr dazu

Heute vor 90 Jahren schrieb die "Neue Freie Presse" über die öffentliche Verbrennung "volksfremder Literatur" in Deutschland. Mehr dazu