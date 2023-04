Briefing

Salzburger ÖVP stellt Weichen für Regierungsverhandlungen: In Salzburg wird heute eine Vorentscheidung über die Zusammensetzung der künftigen Landesregierung fallen. Landeshauptmann Wilfried Haslauer wird am Vormittag dem Parteipräsidium einen Vorschlag unterbreiten, mit wem er Koalitionsverhandlungen aufnehmen möchte. Mit FPÖ und SPÖ wird es sie jedenfalls nicht geben. Mehr dazu.

Kern für Doskozil: Im Burgenland gab es ein Heimspiel für Hans Peter Doskozil - mit prominenter Unterstützung. Gestern Abend stand er gemeinsam mit Altkanzler Christian Kern in Neudörfl auf der Bühne. "Hans Peter ist der best geeignete Kandidat", so Kern über Doskozil, und auch dieser gibt sich überzeugt: „Ich gehe ein Risiko ein, wir alle. Aber wir werden am Ende des Tages gewinnen." Mehr dazu.

Russland dringt von mehreren Seiten in die Ukraine vor: In der ganzen Ukraine herrscht Fliegeralarm. In mehreren Regionen gab es Explosionen, auch in der Hauptstadt Kiew. Es gab zudem Berichte über über nicht identifizierte Flugobjekte, die sich Richtung Westen bewegten. Die aktuellen Entwicklungen im Ukraine-Krieg im Livebericht.

Die plötzliche Schwäche von Recep Tayyip Erdoğan: Der Präsident musste wegen Gesundheitsproblemen seine Wahlkampfauftritte vorerst absagen. Erdoğans gesundheitliche Probleme offenbaren eine politische Schwäche. Denn eigentlich wollte er diese Woche in die Offensive gehen, um aus einem Umfragetief herauszukommen. Wie angeschlagen ist er wirklich? Eine Analyse.

Feuerpause im Sudan hält nicht: Die Kämpfe zwischen den Konfliktparteien im Sudan sind trotz einer vereinbarten Feuerpause nach kurzer Zeit wieder aufgeflammt. Augenzeugen berichteten von Luftangriffen und Flakbeschuss. Die Armee und die paramilitärische Gruppe Rapid Support Forces (RSF) hatten am Donnerstag eine Verlängerung der Feuerpause um 72 Stunden ab Mitternacht angekündigt. Mehr dazu.

Warum regt die ORF-Reform so auf? Die lang erwartete ORF-Digitalnovelle ist da und sieht Einschränkungen und neue Freiheiten für den ORF vor. Die Haushaltsabgabe kommt fix ab 2024. Warum weder der ORF, die Privatmedien noch die Steuerzahler mit dem neuen Modell zufrieden sind, erfahren Sie im Podcast.

Schafft doch ORF.at einfach ab! Statt um die Anzahl von Textbeiträgen auf ORF.at zu feilschen, hätten die Privatmedien vielleicht die Einstellung der Blauen Seite fordern sollen, meint dazu Anna Wallner. Damit ihnen neben dem großen Video- und Audio-Platzhirsch ORF mehr Platz zum Überleben bleibt. Die Morgenglosse.