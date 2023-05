Darf man Klimakleber selber von der Straße tragen?

Nach Anlaufen eine neuen Welle von Straßenblockaden durch Klimaaktivisten stellt sich wieder die Frage, wie man sich als Autolenker verhalten kann: Strafrechtler warnen davor, sein Recht selbst in die Hand zu nehmen.

Ankündigungen hin und her – viele Autofahrer waren wohl trotzdem überrascht, dass sie die jüngsten Opfer der Klimakleber geworden sind, wie die Aktivistinnen und Aktivisten der Letzten Generation mittlerweile genannt werden. Die Gruppe hat am Dienstag mit zwei Blockaden ihre dritte Aktionswelle in Wien gestartet.

Ab acht Uhr Früh klebten sich auf dem Währinger Gürtel mehrere Personen an der Fahrbahn fest. Gleichzeitig blockierten andere bei der Operngasse den Ring, indem sie langsam mitten auf der Fahrbahn gingen. Mehrere Wissenschaftler sowie die Gruppen „Omas gegen rechts“ und Parents for Future schlossen sich der Aktion am Ring an, die außer dem Autoverkehr teilweise auch Straßenbahnen aufhielt. Fünfzehn Aktivisten wurden festgenommen, nach etwa einer Stunde waren die Straßen wieder frei – für diesen Tag: Denn schon Mittwochfrüh will die Letzte Generation wieder blockieren.

1 Wie laufen die Aktionen ab? Gibt es Zwischenfälle? Wie bereitet sich die Polizei darauf vor?