Immer wieder Erdoğan: Warum haben ihn so viele Türken erneut gewählt?

Die Türkei hat gewählt und das Ergebnis hat die Hoffnung der Opposition auf einen Machtwechsel zerstört. Vorerst. Doch warum konnte der türkische Präsident Erdoğan erneut so viele Stimmen gewinnen und warum halten so viele Türken trotz Armut, Katastrophen und Korruption an ihm fest?

Eine Inflation von derzeit 44 Prozent, Misswirtschaft, ein schlechtes Krisenmanagement. Die Liste der Verfehlungen des türkischen Präsidenten Erdoğan ist lang - und trotzdem hat er in dieser Wahl um fast fünf Prozent mehr bekommen als sein Konkurrent Kemal Kılıçdaroğlu. Warum? Warum ist das Vertrauen in diesen Mann so unerschütterlich und warum wählten ihn auch so viel Austrotürken? Darüber sprechen wir in dieser Folge.

Gast: Christian Ultsch

Host: Eva Winroither

Schnitt: Audiofunnel/Dominik Lanterdinger

Credits: Tagesschau

Mehr zum Thema:

