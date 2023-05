Lichter Mix aus zwei Welten

Offenheit, Weite und Helligkeit: Für Coachin und Autorin Vera Steinhäuser ist mit einer Cottagewohnung in Wien Döbling ein Traum in Erfüllung gegangen.

Für die gebürtige Kärntnerin Vera Steinhäuser war es immer schon ein Wunschtraum, einmal im Cottage Viertel zu wohnen und Magnolienbäume im Garten zu haben. „Heute schauen wir auf Magnolien, die allerdings im Nachbarsgarten blühen. Eigentlich viel besser, da hat man selbst keine Arbeit damit.“ Die systemische Business-Coachin, die soeben ihr erstes Buch mit dem Titel „Die Machtzentrale“ bei Kremayr & Scheriau veröffentlicht hat, bewohnt mit ihrem Sohn und ihrem Lebensgefährten die mittlere Etage einer typischen Cottage Villa in Döbling.

Mit Parkett und Kastenfenster

Eingezogen ist die Familie erst letzten Herbst, vom zentrumsnahen 9. Bezirk an den Stadtrand in den 19. „Mein Lebensgefährte wünschte sich mehr Platz, und beide mehr Nähe, und daher haben wir letzten Sommer beschlossen, zusammen zu ziehen, und zwar in eine möglichst große Wohnung.“ Wichtig war, im Grünen zu sein, jedoch auch schnell in der Stadt. „Mit der Straßenbahn 38 funktioniert das toll.”