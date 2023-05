Die SPÖ-Spitzen vor dem Showdown

Die Protagonisten des roten Machtkampfes - Hans Peter Doskozil, Andreas Babler und Pamela Rendi-Wagner - kritisierten einander über das Wochenende zum Teil heftig.

Wien. Was vor sechs Wochen mit der Ankündigung Hans Peter Doskozils, sich um die Führung der SPÖ zu bewerben, begann, soll am kommenden Samstag ein vorläufiges Ende finden: Am Parteitag in Linz wählen 609 Delegierte den neuen Chef der Sozialdemokraten. Vor der Wahl werden die verbliebenen Kandidaten, Doskozil und Traiskirchens Bürgermeister Andreas Babler, die Möglichkeit zur Präsentation haben, im Anschluss ist eine Debatte vorgesehen.

Und kurz vor diesem Showdown stehen die Zeichen noch längst nicht auf Versöhnung, im Gegenteil: Über das Pfingstwochenende rückten alle drei Hauptfiguren des SPÖ-Machtkampfes aus, um öffentliche Kritik aneinander zu üben – auch die bereits aus dem Rennen ausgestiegene Noch-Vorsitzende Pamela Rendi-Wagner.

In einem Interview mit der „Krone“ beschwerte sie sich einmal mehr über den burgenländischen Landeshauptmann. Auf die Frage, warum sie denn als SPÖ-Chefin „gescheitert“ sei, antwortete Rendi-Wagner: „Na ja, wenn ich gescheitert bin, dann vielleicht in meinen Bemühungen, Hans Peter Doskozil viereinhalb Jahre lang zur Zusammenarbeit mit uns als Partei zu bewegen.“ Das habe die SPÖ „schließlich in die Situation gebracht, in der wir jetzt sind“, behauptete Rendi-Wagner.