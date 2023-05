Schauspieler Peter Simonischek ist verstorben

(c) Presse/Clemens Fabry

Der charismatische Schauspieler verkörperte lange den „Jedermann“ bei den Salzburger Festspielen. Internationale Bekanntheit erlangte er mit seiner Rolle im Spielfilm „Toni Erdmann“.

Der Schauspieler Peter Maria Simonischek ist, wie die „Presse“ aus dem Freundeskreis erfahren hat, Montagnacht verstorben. Er wurde 76 Jahre alt.

Simonischek wurde am 6. August 1946 in Graz geboren. Von 2002 bis 2009 verkörperte er den „Jedermann“ im gleichnamigen Stück von Hugo von Hofmannsthal bei den Salzburger Festspielen. Seit 1999 war er Ensemblemitglied des Burgtheaters, im Jahr 2019 wurde er per Staatsakt zu dessen Ehrenmitglied ernannt.

Internationale Bekanntheit erlangte Simonischek 2016 mit der Titelrolle in Maren Ades Spielfilm „Toni Erdmann“ - eine Rolle, für die er im selben Jahr als erster österreichischer Schauspieler den Europäischen Filmpreis als Bester Darsteller verliehen bekam.

