Wir starten mit Ihnen in den Nachrichtentag und geben Ihnen einen schnellen Überblick über die wichtigsten Themen des Morgens.

Schallenbergs Rede vor der UNO: Österreichs Außenminister appelliert in seiner Rede vor der UNO-Generalversammlung in New York vor allem an die EU-Staaten: Sie müssten partnerschaftlicher mit außereuropäischen Ländern umgehen. „Der Multilateralismus schafft keine 80 Jahre mehr“, warnt er. Unsere Korrespondentin Elisabeth Postl berichtet aus den USA. Mehr dazu

US-Präsident Biden empfängt Selenskij und sagt Hilfen zu: Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskij betonte, er danke den USA nicht nur für die neue Hilfe, sondern für die Unterstützung an „allen 575 Tagen“ des Krieges (allerdings formiert sich auch schon Widerstand in den USA). Mehr dazu

Polens Zick-Zack-Kurs in der Ukraine-Frage: Polens Zick-Zack-Kurs in der Ukraine-Frage: Präsident Andrzej Duda erklärt, Regierungschef Morawiecki wollte eigentlich sagen, „dass die neuen Waffen nicht an die Ukraine geliefert werden.“ Damit sei kein allgemeiner Stopp der polnischen Waffenlieferungen gemeint. Mehr dazu

Österreichs bittere Europacup-Niederlagen: Sowohl der Lask (gegen Liverpool) als auch Sturm Graz (gegen Sporting Lissabon) lagen bei ihren Europa-League-Heimspielen 1:0 in Führung. Dennoch gingen beide Mannschaften am Donnerstagabend als Verlierer vom Platz.

Österreich verbrennt seine Brücken in der EU: Italien und Rumänien drohen der Republik gleichzeitig Klagen vor dem EuGH an: ein Zeugnis der nichtexistenten europapolitischen Strategie der Bundesregierung. Die Morgenglosse von Oliver Grimm. Mehr dazu

Eskalieren die Lohnverhandlungen heuer? Die Vorzeichen vor den KV-Verhandlungen bei den Metallern sind schwierig wie lange nicht. Die Gewerkschaften fordern einen vollen Inflationsausgleich. Vielen Betrieben könnte das wiederum das wirtschaftliche Genick brechen. Was man über diese besondere Lohnrunde wissen muss. Mehr dazu

Heute vor 90 Jahren schrieb die „Neue Freie Presse“ über die Hollywood-Schauspielerin Jean Harlow unter dem Titel „Platinblondes Gift“. Mehr dazu