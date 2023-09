Leopold Figl ist wieder wer in der ÖVP

ÖVP-Obmann Karl Nehammer startet heute eine Kampagne im Geiste seines Vorbildes. Auch sonst nimmt man Bezug auf die schwarze Kanzlerlegende – sogar Freiheitliche und Klima-Aktivisten tun das.

Die Augen haben sie ihm verbunden, die Ohren zugestöpselt. Dem Denkmal-Kopf von Leopold Figl auf dem Wiener Minoritenplatz. Sein Blick geht üblicherweise in Richtung Kanzleramt. Und in diese Richtung geht auch die Kritik der Scientists for Future, die sich am Montag über Figl hergemacht haben. „Vier Jahre nach der Anerkennung des Klimanotstandes durch den Nationalrat taumelt die Regierung von Kanzler Karl Nehammer blind in die Klimakatastrophe“, so die Forscher.