Bauernhaus mit Back-Labor

Wie sich der seit 16 Generationen in der Familie befindliche Bramlhof in Hintergöriach mit Christina und Johannes Bauer zum Bio- und Backbauernhof wandelte.

Auf den Bramlhof in Hintergöriach ist die Kochbuchautorin und Foodbloggerin Christina Bauer der Liebe wegen gekommen. „Ich habe mit 18 meinen jetzigen Mann Johannes kennengelernt und wohne seit 2006 an diesem wunderschönen Ort im Lungau.“ Das Haus sowie der Bauernhof sind seit 16 Generationen im Familienbesitz und wurde von Bauer und ihrem Mann ab 2011 komplett modernisiert. „Er war doch schon sehr in die Jahre gekommen und wir wollten für unsere damals vierköpfige Familie unsere eigenen vier Wände schaffen.“

Unabhängige Wohneinheiten

Dafür mussten eigene unabhängige Wohneinheiten geschaffen werden, ohne das Gesamtbild zu verändern. „Klar war, dass auch die Schwiegereltern ihre eigene Wohnung bekommen sollten und die Urlaubsgäste weiterhin am Braml­hof ihren Platz finden.“ Ein kleiner Zubau kam dazu, und heute finden sich auf 400 m2 drei Ferienwohnungen, ein Doppelzimmer, die Privatwohnung und die Wohnung des Schwiegervaters“, erzählt Bauer. „Wir haben die ehrwürdigen Gemäuer unserer Lebenssituation perfekt angepasst.“

So wurde der Umbau nach den Wünschen der Bauers geplant, ein Baumeister zeichnete den Einreichplan. „Wenn ein bestehendes Gebäude umgebaut wird, wird man oft mit Unvorhersehbarem konfrontiert“, weiß Bauer heute. „Das erfordert Flexibilität. Sehr oft mussten wir schnell eine Lösung finden, damit der Umbau vorangehen kann.“ Damit verbunden sei, dass im Vorhinein oft keine genaue und realistische Kostenschätzung gemacht werden könne. „Im Nachhinein ist klar: Wir lieben unser Haus, so wie es geworden ist.“

Christina Braml in der Küche, dem „Zentrum“ des Hauses. Barbier

Bei den Materialien wurde auf Natur gesetzt, die gesamte Einrichtung besteht aus Massivmöbeln. Alle neuen Möbel im Haus wurden nach den genauen Vorstellungen des Paars vom Tischler nach Maß gebaut. „So sind sie einzigartig, naturverbunden und darüber hinaus jederzeit erweiterbar.“ Aus diesem Grund wurden vorerst auch in den Kinderzimmern noch keine Schreibtische eingebaut oder die Badezimmermöbel der Kinder nicht sofort, sondern nach und nach fertiggestellt.

Blick auf den Balkon ... Bauer

... und vom Balkon. Barbier

Das Wohnen und die Umgebung inspirieren Christina Bauer, die auch Kochbücher übers Backen schreibt, tagtäglich für ihre Arbeit als Bloggerin und vor allem ihre kreative Tätigkeit. „Ich finde, es ist unglaublich wichtig, dass man sich in seiner Umgebung wohlfühlt, dann kann man sich entfalten und kreativ sein. Nachdem ich gerne in der Natur unterwegs bin, bringen Echtholzmöbel für mich das gewisse Etwas mit sich und ich komme einfach liebend gerne nach Hause.“

Herzstück Kreativ-Küche

Der Lieblingsplatz ist im Bramlhof für die ganze Familie eindeutig die Küche. Bauer tüftelt hier an ihren Rezepten – fürs Brotbackbuch, für ihren Foodblog und ihre ständig wachsende Fan-Community. Von Erdbeerbrownie bis Burratabaguette – alle Rezepte werden hier in der Holzküche auch fotografisch verewigt. Und hier kommt vor allem morgens und abends die ganze Familie zusammen. „Wir verbringen sehr viel Zeit zusammen. Es wird der Alltag und das Erlebte besprochen, wir kochen und essen sehr gerne gemeinsam. Und natürlich wird hier auch gemeinsam gebacken. Die Küche ist einfach der Mittelpunkt unseres Hauses.“ Der Garten wird zu 100 Prozent akkurat gestutzt: „Dafür ist mein Mann verantwortlich, ihm ist Ordnung sehr wichtig.“

Blick auf alte und neue Wirtschaftsgebäude. Bauer