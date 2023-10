Was Sie heute wissen sollten

Chinas Wirtschaftsmodell wankt: Die Erfolgsgeschichte des chinesischen Modells gerät an seine Grenzen. Zwar hat sich die Wirtschaft zuletzt etwas erholt, aber die Immobilienkrise verschärft sich und die Jugendarbeitslosigkeit liegt wohl auf einem Rekordniveau. Die Lösung läge auf der Hand. Doch die Partei von Präsident Xi Jinping bremst. Sie befürchtet Machtverlust. Mehr dazu hier von unserem Korrespondenten Fabian Kretschmer.

Marlies Eder sprach mit dem Sinologen Frank Dikötter über Chinas aktuelle Situation. Das Interview lesen Sie hier.

Republikaner vs. Republikaner: Der republikanische Abgeordnete Matt Gaetz hat einen Absetzungsantrag gegen den republikanischen Vorsitzenden des US-Repräsentantenhauses, Kevin McCarthy, eingereicht. Dieser hatte sich zuvor mit den Demokraten auf einen Kompromiss zur befristeten Finanzierung der Bundesbehörden geeinigt. Mehr dazu.

Auftakt zu KV-Verhandlungen bei Sozialwirtschaft: Im privaten Pflege-, Gesundheits- und Sozialbereich beginnen die Kollektivvertragsverhandlungen. Zum Auftakt steht am Dienstagnachmittag die Forderungsübergabe der Gewerkschaften GPA und vida auf der Tagesordnung. Von dem Kollektivvertrag sind rund 130.000 Beschäftigte erfasst. Mehr dazu.

Erste unterirdische Schule in der Ukraine: Die ostukrainische Metropole Charkiw baut die erste unterirdische Schule des Landes. Damit sollen Schülerinnen und Schüler vor russischen Angriffen geschützt werden. Mehr dazu hier im Ukraine-Überblick.

Autoherstellern drohen hohe Strafen: Die US-Regierung plant, die Standards für den Kraftstoffverbrauch bis 2032 zu verschärfen. Autoherstellern wie VW, General Motors und Stellantis drohen bei Nichteinhaltung Strafen in Milliardenhöhe. Mehr dazu.

UNO-Sicherheitsrat für Eingreiftruppe in Haiti: Ziel des Einsatzes ist es, die Lage in dem von Bandenkriminalität erschütterten Staat zu stabilisieren. Das Gremium stimmte am Montag mit 13 Stimmen und zwei Enthaltungen für eine Mission unter der Führung Kenias. Mehr dazu.

Letzter Flüchtlingsbus aus Berg-Karabach: Nach der Rückeroberung der Südkaukasusregion Berg-Karabach durch Aserbaidschan hat nach armenischen Angaben der vorerst letzte Flüchtlingsbus das Gebiet verlassen. Damit seien nun 100.514 zwangsweise umgesiedelte Bewohnerinnen und Bewohner in Armenien angekommen.

In dieser Woche werden die Gewinner der Nobelpreise verkündet. Heute ist Physik an der Reihe. Am Montag wurden die Sieger der Kategorie Medizin genannt: die Ungarin Katalin Karikó und der US-Amerikaner Drew Weissman. Sie erforschten beide, wie man mRNA chemisch modifizieren kann, um sie als Impfstoff tauglich zu machen.