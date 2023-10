Wir starten mit Ihnen in den Nachrichtentag und geben Ihnen einen schnellen Überblick über die wichtigsten Themen des Morgens.

Krieg in Israel: Was ist in der Nacht passiert? Wir wollen Sie in einem Live-Ticker über die aktuelle Situation im Nahen Osten auf dem Laufenden halten. Der Hamas-Terror und die Gegenwehr Israels werden auch in den kommenden Tagen das bestimmende Thema sein. Die Schlagzeilen der Nacht: Israel kündigt die Entmachtung der Hamas an, auf dem attackierten Festivalgelände in Israel wurden 260 Leichen gefunden, die USA verlegen einen Flugzeugträger. Und Österreichs Außenminister Schallenberg streicht die Entwicklungshilfe für die Palästinenser. Zum Liveticker.

Der Iran war beim Hamas-Angriff wohl eingeweiht: Der neue Gaza-Krieg torpediert Israels Annäherung an Saudiarabien – wenngleich nur kurzfristig, analysiert unser Korrespondent Thomas Seibert. Mehr dazu.

Was haben die Wahlen in Bayern und Hessen gemeinsam? Einen ersten Platz für CSU/CDU (wobei die Wahlparty in Hessen wohl deutlich ausgelassener ausfiel), zwei klarer Verlierer: SPD und FDP und eine erstarkte AfD. Lesen Sie hier, wie unser Deutschland-Korrespondent Christoph Zotter, die Ergebnisse der beiden deutschen Bundesländer analysiert:

>> Bayern: Ein schwarzer Sonntag für Markus Söder

>> Hessen: Der Wahlsieger ohne Krawatte und mit Gefühl fürs Fahrrad

SPÖ und Neos ziehen Bilanz in der Causa Wien Energie: Für heute Vormittag haben die Wiener Koalitionsparteien SPÖ und Neos die Präsentation ihres Abschlussberichts zur U-Kommission angekündigt - einer der letzten Schritte bei Aufarbeitung der Causa Wien Energie. Mehr dazu.

Beim ORF stoßen Fragen auf taube Ohren: Geht es im Newsroom drunter und drüber? Wurde eine mittlerweile gekündigte ORF-Journalistin eingeschüchtert? ORF-Kundinnen und Kunden haben ein Recht auf Antworten, schreibt Isabella Wallnöfer in der heutigen Morgenlosse.

Mehr als 2500 Tote nach Erdbeben in Afghanistan: Während die Weltöffentlichkeit auf die Situation in Israel blickt, hat am Wochenende ein heftiges Beben in entlegenen Regionen Afghanistan verheerende Zerstörung hinterlassen. Mehr dazu.

Der Nobelpreis, der eigentlich keiner ist: Am Montag wird in Stockholm der Alfred-Nobel-Gedächtnispreis für Wirtschaftswissenschaften verliehen. Die Königlich-Schwedische Akademie der Wissenschaften will frühestens um 11.45 Uhr in Stockholm ihre Entscheidung bekannt geben.

KV-Verhandlungen in der Metalltechnischen Industrie diese Woche wieder in den Fokus. Um 11 Uhr geht es in die zweite Runde. In der Lohnrunde der Metaller werden auch heuer wieder alte Rituale zelebriert. Die Branche selbst hat mit diesen alten Bildern schon lang nichts mehr zu tun. Mehr dazu.

Menschen essen 900.000 Rinder pro Tag: Der Fleischkonsum der Menschheit steigt laufend. Im Jahr 2021 wurden weltweit 360 Milliarden kg Fleisch konsumiert zeigen Zahlen der Organisation „Our World in Data“. In Europa sinkt der Pro-Kopf-Fleischkonsum - immer noch doppelt so hoch wie im Welt-Durchschnitt. Mehr dazu.

Kanzler Nehammer reist in die Türkei: Bundeskanzler Karl Nehammer reist heute Abend gemeinsam mit Innenminister Gerhard Karner und Wirtschaftsminister Martin Kocher (alle ÖVP) in die türkische Hauptstadt Ankara. Begleitet werden die Regierungsmitglieder von einer hochrangigen Delegation von österreichischen Unternehmen. Das Tauwetter zwischen Österreich und der Türkei setzt sich fort, schrieb Christian Ultsch vor einigen Tagen, als die Reise publik wurde. Mehr dazu.