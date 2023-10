104-Jährige stirbt nach Fallschirm-Weltrekord

Womöglich war es ihr letzter Wunsch, noch einmal Fallschirmspringen zu gehen. Die Amerikanerin Dorothy Hoffner sei „friedlich“ aus dem Leben geschieden.

Das Video der 104-Jährigen ging viral. Alleine über den „Chicago Sun-Times“-Account wurde das Youtube-Video 30.000 Mal geöffnet. Nicht verwunderlich, wenn man bedenkt, wie mutig der Schritt ist. Und außergewöhnlich: Sie trug sich Anfang Oktober als älteste Fallschirmspringerin aller Zeiten ins Guinnessbuch der Rekorde ein.

Es bleibt zu hoffen, dass sie sich damit einen lang ersehnten Traum – oder ihren letzten Wunsch – ermöglichte. Am Sonntag schlief die 104-Jährige für immer ein. „Friedlich im Schlaf“, wie es vonseiten der Familie heißt. Die aus Chicago stammenden Abenteurerin sei ruhig aus dem Leben geschieden, berichtete die Zeitung „Chicago Sun Times“ unter Berufung auf Angehörige. Die genaue Todesursache müsse noch bestimmt werden, berichtete auch die „New York Times“.

Freude am Fallschirmspringen

Nur etwa eine Woche vorher hatte die in einem Altersheim lebende Seniorin viel Spaß an dem Sprung aus einem Flugzeug. Ein Video zeigte die 104-Jährige, wie sie mit ihrem Rollator zu einem Flugplatz in der Nähe Chicagos spazierte - bestens gelaunt und in Vorfreude. Auf den Bildern von dem Tandemsprung mit einem erfahrenen Fallschirmspringer aus Tausenden Metern Höhe wirkte Hoffner dann auch recht vergnügt. Nach dem Abenteuer sagte sie: „Es war schön, friedlich.“ (APA)