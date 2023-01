Influencer Jeremy Fragrance fliegt aus Wiener Nobellokal

Der mit Parfum-Tests bekannt gewordene Internet-Promi ist einem Bericht nach aus einem Lokal in der Wiener Innenstadt geworfen worden, er war für ein ORF-Interview in Wien.

Der unter den Jüngeren für schräge Online-Auftritte und Parfum-Tests bekannte Jeremy Fragrance kam für ein „Dok1"-Interview nach Wien. An dem Tag soll er, einem Bericht der Gratiszeitung „Heute“ nach, aus einem Nobelrestaurant in der Wiener Innenstadt geworfen worden sein. Er selbst sagt, er hätte in dem Restaurant Liegestütze gemacht und einen Sprint hingelegt.



Einer der dort anwesenden Gäste sagt: „Er machte Liegestütze und wurde rausgeschmissen“. Bei den ORF-Dreharbeiten sollte sich der selbst ernannte erste Parfum-Influencer mit einem anderen TikToker treffen. Ob die aufmerksamkeitssuchende Aktion auch von der ORF-Kamera gefilmt wurde bzw. in der Doku zu sehen sein wird, zeigt sich demnächst, wenn die Sendung mit Host Hanno Settele ausgestrahlt wird.

Der 33-jährige Deutsche hat eine hohe Reichweite auf sozialen Medien aufgebaut, unter anderem 6,4 Millionen Follower auf TikTok, zwei Millionen Follower auf YouTube und 750.000 Follower auf Instagram. Jeremey Fragrance heißt mit bürgerlichen Namen eigentlich Daniel Sredzinski bzw. Daniel Schütz. Er wuchs als Kind polnischer Einwanderer im deutschen Oldenburg auf. Den Grundstein für seine Parfum-Tests online, setzte er ab 2014 auf YouTube.

(Red.)