Wir starten mit Ihnen in den Nachrichtentag und geben Ihnen einen schnellen Überblick über die wichtigsten Themen des Morgens.



Österreich gedenkt der Opfer des Hamas-Terrors: „Wir dürfen und werden das nie vergessen“, sagt IKG-Präsident Oskar Deutsch bei der Gedenveranstaltung für die Opfer in Israel. „Wir stehen an Israels Seite“, heißt es in der Stellungnahme von Bundespräsident Van der Bellen. Mehr dazu

Pro-Palästina-Demo trotz Verbots in Wien: Die Polizei hatte die propalästinensische Mahnwache untersagt, dennoch versammelten sich mehrere hundert Demonstrierende am Stephansplatz. Mehr dazu

Republikaner einigen sich auf „Speaker“-Kandidaten: Die Republikaner im US-Repräsentantenhaus haben sich auf einen Kandidaten für die Präsidentschaft der Kongresskammer geeinigt. In einer Wahl hinter verschlossenen Türen nominierten sie am Mittwoch den 58-jährigen Steve Scalise. Die Abstimmung über den neuen Vorsitz verzögert sich jedoch auf unbestimmte Zeit. Mehr dazu

Größte russische Offensive der russischen Armee seit Wochen: Die russische Armee versucht eine der wichtigsten Bastionen der Ukraine im Donbass einzukesseln, die Industriestadt Awdijiwka in unmittelbarer Nähe von Donezk. Mehr dazu

Morddrohung gegen Gemeindebund-Chef - Polizei rückte zum Schutz von Alfred Riedl aus: Ein Mann aus dem Bezirk Krems kündigte gegenüber einer Mitarbeiterin der „Kronen Zeitung“ an, dem scheidenden Gemeindebund-Chef „den Kopf abschneiden zu wollen.“ Die Folge war ein Polizeieinsatz vor dem Penthouse von Alfred Riedl in Grafenwörth (Bezirk Tulln). Mehr dazu

Die Union der Zauberlehrlinge: Die Explosion im Nahen Osten veranschaulicht, wie inhaltsleer das Gerede von der „geopolitischen EU-Kommission“ – und wie stark die Europäer weiterhin vom militärischen Schutzschild der USA abhängig sind. Das Brüssel-Briefing unseres Korrespondenten Oliver Grimm. Mehr dazu

Es gibt vieles, was für diesen Kindergarten-Streik spricht: Der Kindergarten-Streik in Wien am 24. Oktober ist keine gute Nachricht für Eltern. Aber in vielfacher Hinsicht nachvollziehbar, schreibt Bernadette Bayrhammer in ihrer Morgenglosse. Mehr dazu

Barbie, Börse, Birkenstock: Was will der Kultschlapfen an der Wall Street? Die deutsche Schuhmarke „Birkenstock“ ist heute an die New Yorker Börse gegangen. Der Aktienwert war niedriger als erwartet. Was der Börsengang für die Kultsandale heißt, erklären Susanne Bickel und Daniel Kalt in der aktuellen Folge unseres Podcasts. Mehr dazu

Heute vor 100 Jahren schrieb die „Neue Freie Presse“ über die Entwaffnung Wiens. Mehr dazu