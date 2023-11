SPÖ-Bundesparteitag: In Graz mehr Freundschaft als in Linz

Heute werden die etwas mehr als 600 Delegierten in Graz Andreas Babler als Parteivorsitzenden bestätigten. Orchestrierte Streich-Aktionen werden nicht erwartet. Auf dem Programm steht auch die Abstimmung über die Reform der Partei-Statuen.

Schon zum zweiten Mal in diesem Kalenderjahr tritt die SPÖ heute zu einem Bundesparteitag zusammen. Nachdem im Juni in Linz ja zunächst Hans Peter Doskozil fälschlicherweise zum Parteichef gekürt worden war, müssen die etwas mehr als 600 Delegierten heute in Graz Andreas Babler als Vorsitzenden bestätigten. Gegenkandidaten gibt es jetzt aber keine mehr, Doskozil nimmt nicht am Parteitag teil. Im Burgenland sei immerhin Landesfeiertag, der Landeshauptmann habe dort zu tun, hieß es.

Viele der Delegierten waren schon gestern, Freitag, in Graz eingetroffen, wo die SPÖ-Frauen ihre Bundeskonferenz abhielten. Die 30-jährige Vizeklubchefin Eva Maria Holzleitner lieferte Andreas Babler dabei eine ordentliche Vorlage: Sie wurde mit 97,4 Prozent als Frauen-Vorsitzende bestätigt, auch alle anderen Mitglieder des Frauenvorstands erzielten Ergebnisse von mehr als 90 Prozent, teilte die Partei per Aussendung mit. Bei ihrer ersten Wahl vor 2,5 Jahren hatte sich Holzleitner noch Gegenkandidatinnen stellen müssen und war letztlich im Duell mit Mireille Ngosso mit 55,2 Prozent siegreich geblieben. Die Frauenvorsitzende soll am Samstag beim Parteitag auch zu einer der Stellvertreterinnen Bablers gewählt werden.

Babler, der in Linz nur knapp gegen Doskozil gewonnen hatte, dürfte heute zum Ziel haben, zumindest das Ergebnis von Ex-Parteichefin Pamela Rendi-Wagner zu toppen. Wiewohl die Latte nicht allzu hoch liegt: Sie hatte bei ihrem letzten Antreten vor zwei Jahren 75,3 Prozent der Delegiertenstimmten bekommen – ebenfalls ohne Gegenkandidaten. Ein gutes Abschneiden Bablers scheint aber im Vorfeld wahrscheinlich. Man will den Parteichef nicht von innen geschwächt in den Nationalratswahlkampf schicken, hört man in der Partei. Auch von den Delegierten aus dem Burgenland wurde vorab keine Streich-Aktion erwartet.

Beim Eintreffen in Graz waren die die roten Granden bemüht, Eintracht darzustellen: Allerorten war von Einigkeit in der Partei die Rede. Die Abwesenheit Doskozils kommentierte Kärntens Landeshauptmann Peter Kaiser so: „Ich finde es immer schade, wenn Freunde nicht dabei sein können.“ Nachsatz: „Aber es ist, wie es ist.“ Niederösterreichs SPÖ-Chef Sven Hergovich hat „Verständnis dafür, dass ein Landeshauptmann den Landesfeiertag in seinem Bundesland verbringen will“. Hergovich: „Ich gehe von einem guten Ergebnis und einem starken Zeichen der Einigkeit aus.“ Selbst der frühere Doskozil-Flügelmann Max Lercher erklärte, dass er ein „gutes Ergebnis“ erwarte. Lercher: „Wir haben heute nur einen Kandidaten, also ist die Stimmung gut.“ Ob er Babler bei der Wahl streichen wird? „Sicher nicht“, so Lercher, auch er werde Babler wählen.

Neben der Wahl des Vorsitzenden werden auch die Gremien neu bestimmt, wobei besonderes Interesse auf dem Abschneiden der Vertreter der streitbaren Länderorganisationen Wien und Burgenland liegen wird. Auch Wiens Bürgermeister Michael Ludwig kandidiert ja nicht mehr für Präsidium oder Vorstand. Offiziell, weil er sich auf seine Arbeit in der Bundeshauptstadt konzentrieren will. Gemunkelt wurde aber auch, er sorge sich vor vielen Streichungen aus den Ländern. Insgesamt wird Babler acht Stellvertreter erhalten, darunter neben Holzleitner auch Kärntens Landeshauptmann Peter Kaiser und die Zweite Nationalratspräsidentin Doris Bures.

Inhaltlich werden zwölf Leitanträge debattiert und abgestimmt. Am meisten Aufsehen hatte im Vorfeld das Anliegen erhalten, die Bekämpfung der Teuerung zur Verfassungsbestimmung zu machen. Die Arbeitszeit-Verkürzung wird nur als Pilotprojekt verlangt. Das neue Statut, dem vor allem die Wiener Partei skeptisch gegenüber steht, sieht künftig eine Stichwahl für den Parteivorsitz vor, wenn sich mehr als eine Person bewirbt.