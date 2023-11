Was Sie heute wissen sollten

Was Sie heute wissen sollten

Wir starten mit Ihnen in den Nachrichtentag und geben Ihnen einen schnellen Überblick über die wichtigsten Themen des Morgens.

Israel stimmt Geisel-Deal zu: Die Einigung sieht eine viertägige Kampfpause vor. Mindestens 50 der 240 Geiseln sollen schrittweise von der Hamas im Gazastreifen freigelassen werden. Im Gegenzug soll Israel nach Angaben Katars eine noch unbestimmte Zahl Palästinenser aus israelischen Gefängnissen entlassen. Mehr dazu

Sobotka nach Pilnacek-Tonmitschnitt unter Druck: Laut einer Tonbandaufnahme ärgerte sich der verstorbene Strafrecht-Sektionschef Christian Pilnacek über die ÖVP: Diese habe von ihm verlangt, in Verfahren einzugreifen. Die ÖVP reagiert verärgert (über die Aufnahme), die Grünen vorsichtig. Mehr dazu

Abstriche zugunsten der Ärztekammer bei der Gesundheitsreform: Die Kammer behält die Vertragshoheit mit der Kasse. Die Wirkstoffverschreibung kommt nicht. Gegen die Schaffung neuer Ambulatorien kann sich die Kammer künftig aber nicht mehr sperren. Mehr dazu

ÖFB-Team schlägt Deutschland 2:0: Österreich bezwingt Deutschland im Test-Hit nicht nur, sondern ist auch die klar bessere Mannschaft. Ralf Rangnicks Arbeit trägt erstaunliche Früchte. Mehr dazu

Deutschlands Krise und Österreichs Beitrag: War das österreichische Fußballnationalteam beim 2:0 gegen Deutschland so stark? Waren die Gäste erschreckend schwach? Oder trifft beides zu? Beim Lieblingsnachbar schielt man inzwischen jedenfalls in mehrerer sportlicher Hinsicht voller Neid nach Österreich, schreibt Michael Stadler in seiner Morgenglosse. Mehr dazu

Das komplizierte Verhältnis der SPÖ zur Matura: Mitten im November will die Wiener SPÖ die Matura reformieren und die Noten für Schüler zwischen 6 und 14 Jahren abschaffen. Die Forderung ist nicht neu, schon oft hat die SPÖ die Abschaffung der Matura gefordert. Aber aktuell will das nicht einmal die eigene Bundespartei aufgreifen. Zu Gast im „Presse“-Podcast ist Julia Wenzel. Mehr dazu

Kennedy-Mord vor 60 Jahren: Am 22. November 1963 wurde John F. Kennedy, der 35. Präsident der Vereinigten Staaten von Amerika, während eines Besuchs in Dallas erschossen. Über die Hintergründe der Tat wird bis heute spekuliert. Mehr dazu