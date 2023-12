Was Sie heute wissen sollten

Metaller-Löhne steigen um 8,6 Prozent: Die längste Lohnrunde in der Geschichte ist zu Ende. In der achten Verhandlungsrunde gab es am Donnerstagabend eine Einigung bei den Metallern. Diese wurde auch gleich für zwei Jahre abgeschlossen. Mehr dazu.

Feuerpause zwischen Israel und Hamas beendet: Die israelische Armee hat die Kämpfe im Gazastreifen gegen die islamistische Hamas wieder aufgenommen. Die Hamas habe gegen die einwöchige Feuerpause verstoßen und darüber hinaus auf israelisches Gebiet geschossen, erklärte die Armee. Mehr dazu.

Braucht es ein „Cooling Off“ für Spitzenpolitiker? Mit Alfred Gusenbauer und Sebastian Kurz boten zwei Ex-Politiker der nun insolvent gegangenen Signa ihre Dienste an. Experten und Opposition fordern ein „Cooling Off“ für abgetretene Spitzenpolitiker. Die ÖVP ist dagegen, weil sie ein „Beufsverbot“ fürchtet. Die Grünen sind zurückhaltend. Mehr dazu.

Mehr Geld für Zivil- und Präsenzdiener: Zivil- und Grundwehrdiener erhalten im kommenden Jahr statt 536,10 nun 585,10 Euro und damit um 9,14 Prozent mehr. Zusätzlich erhalten die jungen Leute das Klimaticket für die Dauer ihres Staatsdienstes kostenlos. Mehr dazu.

Verbotsgesetz wird verschärft: Die Verschärfung des Verbotsgesetzes kann wohl noch heuer beschlossen werden. Im Justizausschuss stimmten der Novelle nicht nur die Koalitionsparteien sondern auch SPÖ und NEOS zu, womit die nötige Verfassungsmehrheit gesichert sein sollte. Mehr dazu.

Wie es nach der Insolvenz der Signa Holding weitergeht: Was die Pleite der mit fünf Mrd. Euro verschuldeten Signa Holding für die Tochterunternehmen Signa Prime und die Signa Development bedeuten könnte, welchen Schaden die Insolvenz für Österreich hat, und wieso die Signa gerne auf ehemalige Politiker aus Berater zurückgriff, erklärt Madlen Stottmeyer im Podcast. Mehr dazu.

Krank in die Arbeit? „Ich hab getestet, ich bin eh negativ.“ Ein Grund trotzdem in die Arbeit zu kommen? „Nein“, meint Erich Kocina in der Morgenglosse: „Wer krank ist, soll daheim bleiben. Wenn man sich gut genug fühlt und es möglich ist, soll es halt Home-Office sein.“ Mehr dazu.