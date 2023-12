Last-Minute-Geschenke: Was wo kaufen, wenn einem nichts mehr einfällt?

Plötzlich steht Weihnachten vor der Türe. Und ja, auch wenn man sich versprochen hat, dem Konsumwahn nicht nachzugeben, macht Schenken halt Freude. Nur was geben, wenn einem die Ideen fehlen? 13 Geschäfte und Anlaufstellen für einen (relativ) entspannten Endspurt bis zum Heiligen Abend.

1. Schräge Notizbücher, unbekannte Kinderspiele im Concept Store Répertoire

Einer jener Geheimtipps, die man eigentlich am liebsten nicht verraten möchte, damit man stets die ungewöhnlichsten Geschenke unter den Christbaum legen kann, ist der Concept Store Répertoire ums Eck von der Mariahilfer Straße im Sechsten. Auf „schräge, schöne Sachen“ (Eigendefinition) hat man sich hier spezialisiert, es gibt hübsche und lustige Notizbücher, nette Kinderspiele abseits der Massenware, die sogenannten Gluckigluck-Karaffen (genau, die so ausschauen wie Fische) oder auch 3-D-Paradiesvögel aus Papier als Wanddeko. Alles ziemlich schön und ja, schräg. Répertoire, Otto-Bauer-Gasse 18, www.repertoire-shop.at

2. Butterdosen im Semmel-Design bei Hamtil & Söhne

Eine sehr verlässliche Adresse für ausgefallene Geschenke mit Wien-Bezug (aber nicht nur) ist seit einigen Jahren Hamtil & Söhne. An mittlerweile drei Standorten in der Innenstadt – im Loos-Haus in der Herrengasse, in der Wollzeile und in einem kleinen Shop in der Staatsoper – findet man hier unter anderem hübsch designte Weingläser (wie das „Weihnachterl“) oder eine Butterdose, die aussieht wie ein Wiener Semmerl (ein sogenanntes Trompe-l’œil) von Augarten Porzellan. Darüber hinaus gibt es fesch designte Tischlampen, lesenswerte (Wien-)Bücher und originelle Varianten bekannter Spiele wie das „Superfrauen Bingo“. Hamtil & Söhne, u. a. 1., Wollzeile 9, www.hamtil.at

3. Gebrauchtes Kinderspielzeug auf Willhaben

Endlich eine Geschenksidee – aber die Lieferung geht sich vor Weihnachten nicht mehr aus? Willhaben! Bei Karin, Damir oder Susanne kann man das Spiel, das Buch oder den Duplozug auch noch am Vorabend des 24. abholen, wenn es sein muss. Sachen zu verschenken, die schon einmal jemand anderem gehört haben, war lange Zeit zwar ein No-Go, aber: Gerade bei Kindergeschenken ist Second-Hand inzwischen durchaus salonfähig geworden. Klar: Wer auf Willhaben kauft, sollte wissen, wonach er sucht. Wobei, oft findet man dann beim selben Verkäufer gleich noch etwas Nettes, zu einem guten Preis, versteht sich. Das kann man dann entweder gleich mitverschenken oder – noch besser – man legt damit eine Geschenkereserve an: Der nächste Kindergeburtstag kommt bestimmt. www.willhaben.at

4. Selbstgemachte Shampoos, Deos, Gins im s’Fachl Wien

Festes Shampoo oder Deos, Gins, handgemachte Saucen, Nackenstützpolster, Hamamtücher, Armkettchen mit silbernen Anhängern, Musselin-Dreieckstuch fürs Baby oder Schnulleranhänger: Im s’Fachl Wien gibt es zig kleine Geschenke, die einem vorher nie eingefallen wären und die auf den ersten Blick auch gar nichts miteinander zu tun haben. Kunststück. Das Geschäft funktioniert nach einem Shop-im-Shop-Prinzip. Kleinstbetriebe (aber auch größere) können ein Fach (eine Obstkiste) mieten und dort ihre Waren ausstellen. Vieles ist handgefertigt, mit hoher Produktqualität und selbst designt und entwickelt. s’Fachl, Alser Straße 43 und Auhof Center 6, www.instagram.com/fachlwien/

5. Doppelt gewebte Stoffservietten, hübsches Melamin-Geschirr im Fuchs

Wenn man nur eine Ahnung hat, in welche Richtung ein Geschenk gehen könnte, aber nicht wirklich eine konkrete Idee, ist das Fuchs in Hietzing ideal. Hier finden sich zum Beispiel liebevoll ausgesuchte Stücke vor allem für Küche und Wohnzimmer: Bilderrahmen, Kerzen, Schneidbretter, außergewöhnliche Stoffe. Besonders hübsch ist das Melamin-Geschirr mit wilden Ornamenten, das einzeln etwas hermacht, aber auch kunterbunt kombiniert. Und die doppelt gewebten Stoffservietten „La vie en rose“. Dinge, die man nicht braucht, aber gern hätte und nicht selbst für sich kaufen würde. Artiquarium Fuchs, Hietzinger Hauptstraße 22/G24, www.fuchs-shop.at

6. Wolldecken und Vintage-Gläser, Vasen im Felicitas

Auch bei Felicitas in der Neubaugasse geht es um Design, vom Teppich über Gläser und Vasen bis hin zu Möbeln und Lampen. Nostalgiker finden hier Vintage-Objekte aus den 50er- und 60er-Jahren, mühelos kombiniert mit neuen Labels, Schwerpunkt Dänemark. Die Wolldecken sind ein nordischer Klassiker, die schlichten Tabletts in Tiffany-Türkis ein Traum, wenn man mit einem einzigen Stück Stil in sein Leben bringen will. Wenn man hier etwas gekauft hat, fällt es nämlich schwer, es dann auch herzuschenken. Felicitas, Neubaugasse 76, felicitas-home.at

7. Ein Kochkurs im Mochi oder Karma Food

Nichts Handfestes, aber dafür mit Langzeitwirkung – und bis zum allerletzten Moment buchbar: ein Kochkurs! Gibt es inzwischen für so gut wie alle Küchenstile, für Anfänger, für Fortgeschrittene, zu Spezialthemen. Ein paar zur Auswahl: Sushi-Masterclass in der Mochi-Kochschule, vegan-vegetarisches indisches Streetfood mit Adi und Simone Raihmann von Karma Food, Knödel von und mit Wirtin Stefanie Herkner, Pizza in der Scuola Volante. Und, immer gut: die thematischen Kurse von Babette’s. Apropos Babette’s: Kochbücher und Gewürze sind auch ein heißer Last-Minute-Tipp. Babette’s, Schleifmühlgasse 17/Mühlgasse 9, Babettes.at

8. Alte Schultafeln und Vintage-Erklärbilder für Kaffee im Irenaeus Kraus

Etwas Besonderes – und doch ist wohl für jeden etwas dabei, und auch für ca. jedes Budget: Bei Irenaeus Kraus in der Burggasse gibt es „Vintage für die Wände“: alte Schultafeln, Schulwandbilder, Schaubilder, Wandtafeln, Photochromdrucke, usw. Von Landschaftsaufnahmen, Tier- und Botanik-Drucke, Vintage-Erklärbilder zu Kaffee, Tagbau, Anatomie, Elektrizität bis zu alten Werbebildern usw. Je nach Exklusivität, Alter und Größe des Werkes ist für jedes Budget, von ein paar bis ein paar Hundert Euro, etwas zu finden. Auch für ziemlich jedes Interesse oder mit Bezug auf viele Berufsgruppen dürfte es hier etwas geben. Und schon ein kleines, günstiges Vintage-Original in einem hübschen Rahmen ergibt ein spezielles Mitbringsel oder Last-Minute-Geschenk. Burggasse 28, 1070; irenaeuskraus.com

9. Schön gestaltete Buchausgaben im Métamorphose

Ein Buch zu verschenken geht immer, ja ist für viele Menschen – völlig zu Recht natürlich – gar ein Muss. Bei der riesigen Auswahl verliert man schnell den Überblick, weshalb man in praktisch jeder der vielen kleinen Wiener Buchhandlungen gut beraten ist. Wer auf der Suche nach besonders schön gestalteten Ausgaben ist, wird bei Kerstin Tumas Buchhandlung Métamorphose ziemlich sicher fündig: Die Auswahl ist klein, aber wahrlich erlesen, eine feine Kinderbuchauswahl inklusive. Métamorphose, Margaretenstr. 71, www.metamorphose-buch.at

10. Nachhaltiges und soziales Wohndesign im Raumkomplett

Ein hübscher Kerzenständer, eine skandinavische Tischlampe oder eine Wolldecke in der Trendfarbe: Etwas Schönes zu schenken, damit das Zuhause in den langen Winterabenden noch freundlicher wird, ist immer eine Möglichkeit. Fündig wird man bei Raumkomplett, dem Design-Conceptstore, der sich auf nachhaltiges, soziales und innovatives Wohndesign spezialisiert hat – und außerdem alle Inhaltsstoffe seiner Produkte ausschildert. Raumkomplett, Theobaldgasse 20, 1060 Wien, www.raumkomplett.at

11. Große Auswahl an Delikatessen im Hannibals

In den neun Wiener Filialen von Hannibals liegt der Schwerpunkt auf Manufaktur-Spezialitäten: Keramik, Vasen, Gebrauchs- und Deko-Objekte. Und eine unfassbar große Auswahl an Delikatessen: von den wunderschön eingepackten Bonbons über Schokolade, Chutneys, Pasta, Sprudel bis zu Essig und Öl. Exquisit, aber erschwinglich. Lieblingsstück: eine kleine Schale, auf deren Innenfläche steht: „Eat what you love“. Hannibals, etwa: Landstraßer Hauptstraße 39, hannibals.at

12. Alte Weltkarten als Poster, Puzzle, Grußkarten im Pabuku

Ein schönes Bild, das erfreut fast jeden Beschenkten: sofern es nicht gerade aussieht, als stamme es aus der Bilderrahmen-Abteilung eines Möbelhauses. Definitiv etwas Besonderes findet man in der Collagen-Kunst des Designstudios Pabuku: alte, viktorianische Illustrationen, als Collagen mit oft schrägen, schrillen, bunten Motiven – alte Weltkarten mit fliegenden Fischen, Elefanten, Schmetterlingen, Superheldinnen, Zirkusartisten, Blumen und Zitronen, zum Beispiel. Wurden die Werke ursprünglich als Grußkarten gestaltet, findet man sie mittlerweile als Poster, Puzzle, Karten, Wandgemälde, Christbaumschmuck, Notizbücher, usw. Aktuell gibt es die Designs aus der Steiermark, die man ansonsten in Design-Shops in London, Berlin oder Paris kaufen kann, beim Pabuku-Stand am Weihnachtsmarkt in Schönbrunn (noch bis 4. Jänner, 10 bis 21 Uhr). Pabuku, Online-Shop unter pabuku.com

13. Ein Presse-Abo, egal ob digital oder Print

Und zum Abschluss noch ein Tipp in eigener Sache: Mit einem „Presse“-Abo liegen Sie auch selten falsch. Außerdem unterstützen Sie damit unabhängigen Journalismus. Die Abos können Sie in allen möglichen Varianten (online, Print, nur Sonntagszeitung) unter abo.diepresse.com abschließen.