Werden die U-Ausschüsse bald live im TV übertragen?

Die bisher blockierende ÖVP verweist auf eine „konstruktive Sitzung“ mit den anderen Fraktionen. Sie will aber noch Experten konsultieren. Der ORF zeigt bereits Interesse, für Details sei es aber noch „zu früh“.

Sie wird nun wieder aktuell: Die Debatte um die Fernseh- bzw. Liveübertragung der U-Ausschüsse im Parlament. Bekanntlich stehen nun zwei zur selben Zeit am Programm. Ob sie sich auch im TV-Programm wiederfinden, ist aber noch nicht klar, obwohl sich inzwischen alle Fraktionen dafür aussprechen.

Denn überraschend hat sich Ende des Jahres nun auch die ÖVP dazu bekannt, das Thema gesondert zu verhandeln. Sie hatte sich bis dato stets mit dem Verweis auf eine nötige Gesamtreform der U-Ausschüsse geweigert, Liveübertragungen zuzustimmen. Damit stünde das Tor für den Liveeinstieg in den U-Ausschuss eigentlich offen.

Die anderen Parlamentsfraktionen sprechen sich schon länger dafür aus. Anlässlich der bevorstehenden „Orgie an U-Ausschüssen“ pochen die Neos besonders darauf. „Es ist dringender denn je, dass wir das machen“, sagte Vize-Klubchef Nikolaus Scherak schon Ende November. Yannick Shetty, der pinke Fraktionsführer für die beiden U-Ausschüsse, die sich am Donnerstag erstmals konstituieren, argumentiert das mit dem Recht der Bevölkerung: „So kann sich jeder selbst ein Bild machen. Damit wäre jedem geholfen, auch der ÖVP.“ SPÖ-Fraktionsführer Kai Jan Krainer spricht sich ebenfalls dafür aus.

Tatsächlich sind besonders die beiden letzten U-Ausschüsse mit heftigen Angriffen, ständigen Scharmützeln zwischen Vorsitzendem Wolfgang Sobotka (ÖVP) und den Fraktionsführern in Erinnerung, die ihrerseits mit hämischen Kommentaren aufwarteten („Geh‘n mir am Oasch, alle“, wurde etwa auch Neos-Fraktionsführerin Stefanie Krisper in einem Protokoll zitiert). Krisper argumentierte das im Anschluss mit zermürbenden Streitereien um die Zulässigkeit von Fragen und um Entschlagungsgründe zu den zentralen Bereichen des U-Ausschusses. Eine Liveübertragung, die die Bevölkerung selbst verfolgen kann, soll Abhilfe schaffen und das Niveau der Befragungen eben. So lautet zumindest die Hoffnung der Befürworter.

ÖVP sorgt sich um Persönlichkeitsrechte

Zeit für den Beschluss vor den geplanten ersten Befragungsterminen im März ist noch ausreichend. Einigen sich die Fraktionen im Geschäftsordnungsausschuss darauf, könnte die Gesetzesänderung bei den Plenartagen im Jänner und Februar behandelt werden und dann auch beschlossen werden. Vorausgesetzt, die ÖVP stimmt tatsächlich zu. Von der Opposition wird nämlich bezweifelt, dass die ÖVP ein ernsthaftes Interesse habe. FPÖ-Fraktionsführer Christian Hafenecker sprach am Montag von türkisem „Schattenboxen“, SPÖ-Fraktionsführer Krainer unterstellt der ÖVP, dass sie das „in Wahrheit gar nicht will“.

Auf Nachfrage bei der ÖVP widerspricht man. Bei einer Sitzung vor Weihnachten sei sehr konstruktiv diskutiert worden. Nun wolle man mit Experten ausloten, wie und in welcher Form das umsetzbar sei. Fraktionsführer Andreas Hanger sprach sich zuletzt für das deutsche Modell aus. Dieses ermöglicht eine Liveübertragung, allerdings nur, wenn zwei Drittel der Fraktionen und die Auskunftsperson einwilligen. Die ÖVP könnte mit ihrer Stimmenstärke also bei jeder Auskunftsperson ein Veto einlegen.

Grüne wollen Verfahrensrichterin einbinden

Die Grünen wünschen sich auf Nachfrage deshalb ein mehrstufiges System, bei dem am Ende auch die Verfahrensrichterin stärker eingebunden wird, die letztlich darüber entscheiden könnte. Die derzeitige Regelung zu etwaigen Kameraschwenks, zu denen Auskunftspersonen zustimmen müssen, sei in der Vergangenheit „missbräuchlich“ verwendet worden. Bundeskanzler Karl Nehammer (beide ÖVP) hatte im März beispielsweise verweigert, im U-Ausschuss gefilmt oder fotografiert zu werden. Er allerdings ist eine Person öffentlichen Interesses. Sie sollen von der Regelung eigentlich nicht geschützt werden.

Die Frage, welche TV-Station eine künftige Übertragung übernehmen würde, deutet in Richtung ORF. Am Küniglberg bekundet man auf Nachfrage, „Interesse und Bereitschaft, als Host-Broadcaster“ zu fungieren und „das Live-Signal auch anderen Medien zur Verfügung zu stellen“. Für Details sei es aber noch zu früh.