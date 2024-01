Lokalkritik im Tacos Caspar: Rustikale Tacos undercover

Nach einem Pop-up servieren Chelsea Frischknecht und José Fuentes im Café Caspar Tacos. Auch für Korianderallergiker geeignet.

Angefangen hat alles mit einem einzigen Tag: einem Taco-Pop-up, das das US-amerikanisch-guatemaltekische Duo Chelsea Frischknecht und José Fuentes vor ein paar Monaten veranstalten: um mit Margheritas, Musik und dem mexikanischen Nationalgericht den Cinco de Mayo zu feiern, den inoffiziellen Feiertag der mexikanischen oder überhaupt lateinamerikanischen Diaspora.

Das Pop-up lief gut, also ging man einen Schritt weiter: Im Café Caspar in der Grillparzerstraße wird seit vergangenem Herbst abends die Speisekarte von Tacos Caspar ausgeteilt, mit allerhand mexikanisch inspirierten Köstlichkeiten, vor allem natürlich: Tacos, also kleinen Maisfladen, belegt mit Rind, Schwein oder auch vegetarisch. Die Tacos sind hier offensichtlich hausgemacht, vielleicht ein bisschen gar rustikal-kernig. Sie heben sich aber jedenfalls positiv von den geschmacklosen Lappen ab, die man sonst häufig vorgesetzt bekommt. Sie kommen wie üblich im Dreierpack, bei den Füllungen funktionieren manche besser als andere.

Tacos mit Chiles rellenos: Knusper! Bernadette Bayrhammer

Beef Birria (geschmortes Rindfleisch) ist sehr viel Fleisch, und das ist leider ein bisschen eintönig (14,50). Chicken Al Pastor punktet dagegen mit seiner tiefroten, süß-scharfen Ananassalsa, die das zarte Hühnerfleisch umgibt, davon will man mehr (13,80 Euro). Chile Relleno ist der ungewöhnlichste und gleichzeitig harmonischste Taco: Belegt mit einer gefüllten, herausgebackenen Paprika balancieren sich hier Knusprig- und Saftigkeit aus (12,50). Frittierter Karfiol im Bierteig ist fettig, knusprig, gut (7,20 Euro), die Käsesalsa zu den Tacos spaltet die Geister (6,50 Euro). Spätestens damit ist man pappsatt. Es gäbe noch fudgy Brownies (4,20 Euro).

Dass der Service angesichts eines gesteckt vollen Lokals ein bisschen ins Schwimmen kam, kann passieren. Eine Kellnerin, die selbst keinen Koriander mag und daher entsprechende Wünsche sehr ernst nimmt, ist aber sogar dann ein großes Plus. Also: Solide, mexikanisch inspirierte Küche, vor der sich auch Korianderallergiker nicht fürchten müssen.

Tacos Caspar im Café Caspar, Grillparzerstraße 6, 1010 Wien. Dienstag bis Sonntag 17–23.00 Uhr. www.tacoscaspar.com

