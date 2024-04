Lokalkritik im Goldstück: Das Lokal brummt

In der Marxergasse ist Das Goldstück in ein hübsches Ecklokal gezogen. Vor allem junge Mütter dürften sich hier wohlfühlen, kein Wunder bei dem guten Essen.

Manchmal passt es einfach. Da geht man in ein Lokal, es läuft alles wie am Schnürchen, als wäre es immer schon so gewesen, man isst gut, trinkt und dann geht man wieder – satt und zufriedener als zuvor. Es war Zufall, dass wir für die erste Ausgabe im neuen „Presse am Sonntag“-Gewand das Lokal Das Goldstück ausgewählt haben. Aber es passt genau, auch weil diese Kolumne nun einen neuen Namen hat, nämlich „Unkompliziert essen“ statt des sehr lange nicht inflationsangepassten „Unter 20 Euro“.

Und unkompliziert kann man im Goldstück allemal essen, nicht nur weil das Lokal auf schnelle und gesunde Mittagsküche, neben Frühstück, Kaffee und Kuchen, ausgelegt ist. Die beiden Lokalbetreiberinnen Alexandra Hilweg und Christina Honegger werken schon länger in der Marxergasse/Ecke Bechardgasse. Wie auch in der „Presse“ damals zu lesen war, haben die beiden bereits 2022 ein kleines Pop-up betrieben, in dem gesunde vegetarische oder vegane Küche gekocht wurde, aus vor dem Wegwerfen gerettetem Bio-Obst und -Gemüse, das optisch nicht ganz marktkonform war. Geliefert wird ebendieses von der Linzer Firma Afreshed und von der Gärtnerei Dirndl am Feld in Kirchberg am Wagram.

Vor Kurzem ist daraus nun ein fixes, großes Ecklokal geworden. Hübsch und freundlich ist es, inklusive Wohnzimmeratmosphäre. Auf den (Steh-)Tischen liegen Kochbücher von Yotam Ottolenghi, Mochi und anderen Foodie-Lieblingen. Die Kinderwagendichte ist hoch, kein Wunder, hier ist nicht nur ausreichend Platz dafür, es ist auch einfach ein feines Lokal, das guten Kaffee (Kaffeerösterei Süßmund), Kuchen und gesundes Mittagessen bietet (Selbstbedienung). Zum Beispiel einen erfrischenden, köstlichen Jungerbsen-Kokos-Eintopf mit Erdäpfeln, Karfiol, Kichererbsen und einer Scheibe getoastetes Brot (12,50 Euro) oder auch ein fein abgestimmtes Süßkartoffel-Curry mit jungem Spinat, Kichererbsen und Karotten (14,50 Euro). Außerdem gibt es Salate, Banh-Mi-Sandwich (das gerne einmal ausverkauft ist) und Kuchen. Das Lokal brummt, das Service ist freundlich und das Essen tut gut. Danke dafür!