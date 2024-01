Was Sie heute wissen sollten

Wir starten mit Ihnen in den Nachrichtentag und geben Ihnen einen schnellen Überblick über die wichtigsten Themen des Morgens.

Israels Außenminister hält Zweistaaten-Lösung für „absolut absurd“: Israel Katz hat internationale Forderungen nach einer Zweistaatenlösung im Konflikt zwischen Israelis und Palästinensern zurückgewiesen. Angesichts der Tatsache, dass Palästinenser Juden getötet hätten, könne man nicht Palästinensern die Aufgabe übertragen, künftig für die Sicherheit von Juden zuständig zu sein, sagte Katz in einem Interview mit der „Bild“-Zeitung, dem Sender „Welt TV“ und „Politico“. Mehr dazu

Russen sagen als letzte Zeugen im Kurz-Prozess aus: Ex-Kanzler Kurz wird Falschaussage vorgeworfen – er bestreitet. Heute soll dazu Ex-Öbag-Aufsichtsrat Günther Helm als Zeuge befragt werden. Zudem kommen zwei russische Geschäftsleute zu Wort – per Video-Call nach Moskau. Hellin Jankowski berichtet live aus dem Wiener Straflandesgericht.

Aus für Amtsverschwiegenheit: Der Nationalrat beschließt am Mittwoch in seiner ersten Plenarsitzung 2024 das Aus für die Amtsverschwiegenheit. Mit dem Informationsfreiheitsgesetz wird öffentlichen Stellen eine Pflicht zur Auskunftserteilung erteilt. Weiters auf der Agenda finden sich zwei Neuwahl-Anträge, einer der FPÖ, einer der Sozialdemokraten. Eine Mehrheit dafür ist nicht in Sicht.

Das Galaxy S24 Ultra kann viel mehr als nur KI-Gimmicks: Mit der Galaxy AI will Samsung ein völlig neue Ära einleiten. Die S24-Serie soll, wenn man später einmal zurückblickt, den Wendepunkt markieren. Ob das Glanzstück, das S24 Ultra, diesen Ansprüchen gerecht werden kann? Barbara Steinbrenner hat sich das Device genauer angesehen. Die Stärken und Schwachstellen im Überblick.

Wie die Jugend heute spricht - sehr „liebi“, aber auch „delulu“: Die Jugend verniedlicht alles, was ihr in die Quere kommt – aus englischer wie deutscher Sprache. Wem das noch nicht süß genug ist, setzt auf Mäuse. Mehr dazu

Ein neuer Anlauf für Raumordnung: Es sei hoch an der Zeit, in der Raumordnung ein neues Kapitel aufzuschlagen, schreibt Michael Lohmeyer in seiner Morgenglosse. Das biete für die Natur mehr Chancen durchzuatmen und Klarheit für die Gemeinden. Mehr dazu

Wie falsch wird der US-Wahlkampf? Eben erst wurde Joe Bidens Stimme bei den US-Vorwahlen gefälscht. Währenddessen wurde in Deutschland eine Fake-News-Kampagne gegen die Regierung aufgedeckt. Ist das erst der Anfang? Was wird uns im Superwahljahr 2024, insbesondere in Amerika, erwarten? Eine neue Folge unseres „Presse“-Podcasts. Mehr dazu

Heute vor 100 Jahren schrieb die „Neue Freie Presse“ darüber, ob künftig kein Doktortitel mehr für die ärztliche Praxisausübung notwendig sein soll. Mehr dazu