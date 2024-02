Stammgäste in St. Jakob im Walde: „Wir kommen wieder“

Die Skipiste neben dem Familiengasthof Berger in St. Jakob im Walde

Die Skipiste neben dem Familiengasthof Berger in St. Jakob im Walde Wolfgang Böhm

Im Familiengasthof Berger in St. Jakob im Walde wird schon beim Abschied fürs nächste Jahr bestellt.

Im Familiengasthof Berger in St. Jakob im Walde bestellen die meisten Gäste schon beim Abschied aus der Wien-Woche das Zimmer für nächstes Jahr. Neue Besucher aus Wien haben nur eine Chance, wenn alte aussteigen. Und so sieht sich das Gros aus Familien alle Jahre wieder: Die Eltern kennen sich, sind abends schon einmal bei einem Glas Wein zusammengesessen, die Kinder spielen noch immer zusammen. Und die Familie Berger, die Marion und der Stephan, die ihre Besucher stets freundlich aufnehmen, behaupten, es ist eine angenehme Woche, weil alle eingespielt sind, den Hausgebrauch schon kennen, langsam alte Bekannte geworden sind.

Es sind zweifellos zufriedene Gäste, sonst kämen sie nicht immer wieder. Sie kennen sich, setzen bei Gesprächen aus dem vergangenen Jahr an, singen alle, wenn Adi, einer der älteren Gäste, jedes Jahr in der Semesterwoche seinen Geburtstag feiert. Und sie scherzen mit Franz, dem geduldigen Kellner, der schon damals so nett zu den Kindern war.

Die einst kleinen Kinder, die auf der Piste nebenan Ski fahren gelernt haben, werden über die Jahre Jugendliche, kommen aber dennoch immer wieder. Dann besuchen sie statt des Skikurses das Nachtskifahren oder bleiben einmal länger im Gastraum sitzen, um mit den anderen etwas zu trinken. Die Eltern beäugen sich noch immer interessiert, vergleichen ihren Alterungsprozess und lachen dann doch gemeinsam über frühere Zeiten. Sie erinnern sich, wie einst der große Stromausfall war oder wie es einmal so kalt war, dass die Autos nicht mehr ansprangen. Sie erzählen von der peinlichen Situation, als sich einer der Gäste nach der Sauna nackt im Garten ausgesperrt hatte. „Wir kommen wieder“, sagen sie dann zum Abschied. „Und ihr auch?“