Ohren zu – und genießen

Same procedure as every year. Aus Wien nach Tirol zum Skifahren und Snowboarden. Klingt klassisch. Ja und?

Schon das Packen! Sperrige Skischuhe, scharfkantige Skier, unhandliche Snowboards, diverse Helme, Skianzüge, -brillen, Schals und so weiter und so fort müssen in konzertierter Fahndung vom Keller bis oben gefunden werden. Dann das Verstauen im Auto (von ­sicher höchst erlebnisreichen Zugfahrten kann an dieser Stelle nicht berichtet werden). Da sind Logistik-Profis verlangt. Und erst die Hinfahrt von Wien an den Sehnsuchtsort in den Bergen!

Warum nur haben es die Alpen, die Jahrtausende Zeit dafür hatten, nur nicht bis Gumpoldskirchen geschafft? Im Stau, weil (fast) alle fahren, wenn (fast) alle frei haben. Endlich angekommen dann die hohen Liftpreise, die vollen Hütten mit einfallslosem, ungesundem Essen zu überteuerten Preisen (schon wieder) und die krawalligen Schirmbars mit sonst zurechnungsfähigen Menschen auf Tischen tanzend. Es ist ein Jammer mit dem Gejammere über die Semesterferien. Bewährt hat sich angesichts dieser Klagen so vieler Experten folgende Strategie: Ohren und Mund zu, vollbepackt losfahren.

Ja, Skifahren war nie billig, außer auf Pimperliften. Aber auch ja, Lifte wurden modernisiert, transportieren mehr in kürzerer Zeit hinauf auf den Berg. Ja, die Qualität des Essens in Hütten ist manchmal urig (denke, der Begriff ist nicht klagbar). Aber auch ja, sie kann immer öfter maßvollen Ansprüchen standhalten. Nicht wenige verkaufen außer Jagertee sogar Wein in Bouteillen. Willkommen in der Zivilisation.

Genießer schweigen und genießen den Schnee, die morgendlichen revitalisierten Pisten, wenn möglich die Sonne, kippen danach in Après-Ski, Sauna, Whirlpool oder gleich ins Bett. Genießen und schweigen? Das waren jetzt ein paar Worte zu viel. So sorry.