Sie vertraten zwei unterschiedliche Lager in der SPÖ, zum politischen Aschermittwoch war Parteichef Andreas Babler nun aber bei Max Lercher in der Steiermark zu Gast.

Die SPÖ hat Mittwochabend traditionell zum politischen Aschermittwoch in die Obersteiermark West gerufen - in die Heimat von Nationalratsabgeordneten Max Lercher. Seiner Einladung nach Kobenz folgten mehr als 500 Gäste. Während im Vorjahr noch Hans Peter Doskozil, für den Lercher bei der SPÖ-internen Abstimmung gekämpft hatte, der prominenteste Redner war, so stand diesmal Doskozils damals siegreicher Gegenkandidat und nunmehrige SPÖ-Vorsitzende Andreas Babler am Rednerpult.

Babler wurde von den Gästen zusammen mit dem steirischen Landeshauptmannstellvertreter Anton Lang und Lercher mit stehenden Ovationen in die bis zum letzten Platz gefüllte Zechnerhalle in Kobenz im Bezirk Murtal geklatscht - umrahmt von den bodenständigen Klängen einer Volksmusikgruppe. Eingeläutet wurde der Reigen der Ansprachen mit dem steirischen SPÖ-Chef Lang, der voraussichtlich im November seine erste Landtagswahl als Spitzenkandidat zu schlagen hat. Er gestand ein: „Der politische Aschermittwoch ist nicht unbedingt das Format, das ich mir für mich vorgestellt habe. Das war immer eine Veranstaltung der FPÖ, wo sie auf andere hindreschen. Aber 2019 hat mich Max angerufen: Er sagte, er habe die Idee für einen politischen Aschermittwoch. Ich sagte, schön, aber ich komm‘ nicht.“

Lercher habe es dennoch durchgezogen. „Heute muss man sagen: Gratuliere, das ist der richtige Weg gewesen.“ Lang gestand ein, nicht der „Typ für verbale Auseinandersetzungen in der Politik“ zu sein. „Ich sage nicht, dass es eine meiner Lieblingsveranstaltungen ist oder wird, aber ich bin froh, dass ich da bin.“

Der steirische SPÖ-Chef sprach Umfragen der vergangenen Wochen an: „Man kann dran glauben oder nicht, manchmal stimmen sie, manchmal nicht. Aber entschieden wird am Wahlsonntag.“ Lang bemerke eine positive Tendenz: „Ich habe selten Parteitage mit so einer guten Stimmung erlebt wie zuletzt in Kapfenberg. Stimmung gehört aber in Stimmen umgemünzt.“ Bis zum November wolle er mit der ÖVP weiterarbeiten und auch danach eine Koalition mit ihr fortsetzen, „aber unter anderen Mehrheitsverhältnissen“. Lang wolle Landeshauptmann der Steiermark werden und - wie auch der amtierende Landeshauptmann Christopher Drexler (ÖVP) stets sagt - als erster über die Ziellinie geht.

Lercher erklärte daraufhin, er habe ohnehin nie etwas von Nehammer und Kogler erwartet, nur vielleicht, dass sie beim Bierpreis eingreifen. „Wir brauchen einen Bierpreisdeckel in diesem Land.“ Weil: „ Nüchtern erträgt man diese Regierung nicht mehr.“ (APA/eho)