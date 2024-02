Alexei Anatoljewitsch Nawalny wurde am 4. Juni 1976 in Butyn im Raum Moskau geboren, sein Vater war in der Ukraine aufgewachsen. Nawalny studierte Jus und Finanzwissenschaften und war ab 1998 als Jurist unter anderem für Unternehmen tätig. 2009 wurde er als Anwalt eingetragen, 2010 verbrachte er einige Monate bei Lehrgängen in den USA.

In den 2000er-Jahren war er zeitweise in der neuen demokratischen Partei Jabloko tätig und engagierte sich immer mehr im Bereich Korruptionsaufklärung. Dabei deckte er eine Reihe von Korruptionsfällen in Wirtschaft und Verwaltung auf, machte sich folglich bei den Mächtigen unbeliebt und stand bald selbst als Angeklagter wegen mutmaßlicher Korruption da. 2013 verlor er deshalb seine Anwaltszulassung.

Letztlich wechselte Nawalny ganz in die Politik, war an der Gründung von Parteien beteiligt und nahm die Rolle des Korruptionsjägers ein. Bei der Moskauer Bürgermeisterwahl 2013 errang er abgeschlagen Platz zwei. 2016 zeigte er Präsident Wladimir Putin wegen Korruption an; es ging um Malversationen seines Schwiegersohns mit einer Staatsfirma, doch nahm das Gericht die Klage nicht an. Umgekehrt wurde er selbst wegen Korruption und Betruges angeklagt und mehrfach verurteilt.

Die Kandidatur Nawalnys zur Präsidentenwahl 2018, die er 2016 ankündigte, geriet zu einer Schlacht mit den Behörden, der Polizei und Justiz, er wurde mehrfach festgenommen und es gab Anschläge mit Farbbeuteln auf ihn. Im Dezember 2017 schloss ihn die Wahlbehörde von der Kandidatur aus, seine politische Tätigkeit sowie die seiner Bewegung bzw. Stiftung wurde nach Kräften erschwert.

Nach einem Anschlag mit dem „Supergift“ Nowitschok auf ihn im August 2020 (die Symptome begannen während eines Fluges von Tomsk (Sibirien) nach Moskau) kam er zur Behandlung nach Berlin, gesundete und reiste trotz aller Warnungen im Jänner 2021 zurück nach Moskau, wo man ihn sogleich festnahm. In einer Serie von politisch motivierten Verfahren wurde wegen mehreren Anschuldigungen zu langjährigen Haftstrafen verurteilt und entkam der Mühle nicht mehr. Die Justiz verbot mehrere seiner Organisationen und löste sie wegen „Extremismus“ auf, vor allem die Anti-Korruptions-Stiftung FBK. Er kam nacheinander in zwei Straflager im Großraum Moskau, wo er von Misshandlungen, Schikanen und Schlafentzug sprach und zeitweise im Hungerstreik war. Seine Gesundheit verschlechterte sich. Dezember 2023 verschwand er aus dem Gefängnis von Melechowo und tauchte im berüchtigten Straflager Charp im nördlichen Ural auf. Dort soll er nun also gestorben sein.

Im Westen wurde Nawalny trotz aller auch medialen Verehrung nicht ganz kritikfrei gesehen. Mehrfach wurde etwa auf stark nationalistische Äußerungen bis hin zu solchen am Rande des Rassismus hingewiesen, wobei er vor allem auf Menschen aus der Kaukasusregion und solche mit Turk-Abstammung abzielte. Zeitweise kooperierte er mit rechtsextremen Gruppen. Positionen wie solche, wonach die illegale Immigration aus Zentralasien eines der größten Problem Russlands sei, werden heute freilich im Westen aufgrund offenkundig geänderter Umstände nicht mehr so kritisch bis moralisch empörend gesehen wie noch vor einem Jahrzehnt.