Russischer Oppositionsführer Nawalny ist tot

Alexej Nawalny während eines Gerichtsverfahrens in Moskau.

Alexej Nawalny während eines Gerichtsverfahrens in Moskau. Imago / Moscow City Court Press Office

Alexej Nawalny soll nach einem Gefängnisspaziergang zusammengebrochen sein, meldet die russische Strafvollzugsbehörde Fsin.

Alexej Nawalny ist — vermutlich — tot. Der russische Oppositionspolitiker sei in seiner Strafkolonie in der Arktisregion des nördlichen Uralgebirges verstorben. Das meldete am Freitag die russische Justizvollzugsbehörde Fsin.

„In der Strafkolonie Nummer 3 fühlte sich der Verurteilte Nawalny A.A. (Alexej Anatoljewitsch, Anm.) nach dem Spaziergang schlecht und verlor praktisch sofort das Bewusstsein“, heißt es in einer lapidaren Meldung der Behörde. Die alarmierten Ärzte hätten es nicht geschafft, den Häftling wieder zu beleben. Nawalnys Pressesprecherin sagte, dass sie den Tod nicht bestätigen könne. Der Anwalt des Oppositionsführers sei auf dem Weg zum Gefängnis.

Der 47-Jährige war zuletzt in eine Strafkolonie im Norden Russlands überstellt worden. Er klagte mehrfach über die unmenschliche Behandlung im Gefängnis. Auch medizinische Behandlung wurde ihm verweigert. Nawalny musste die meiste Zeit in Einzelhaft verbringen.

Aus dem Kreml hieß es, man habe „keine Information über die Todesursache“. Es würden aber alle erforderlichen Untersuchungen durchgeführt. Kreml-Chef Wladimir Putin sei vom Tode seines Widersachers in Kenntnis gesetzt worden. Erst diese Woche hatte es Berichte gegeben, dass Nawalny bereits zum 27. Mal für eine Dauer von 15 Tage in Einzelhaft gebracht worden sei.

Im August 2020 wurde Nawalny mit dem Nervengift Nowitschok vergiftet; hinter der Attacke wird der russische Geheimdienst vermutet. Nach einer medizinischen Behandlung in Deutschland kehrte er nach Russland zurück und wurde dort sogleich festgenommen. In mehreren Prozessen wurde er zu einer langjährigen Haftstrafe verurteilt.

Erst im vergangenen Dezember war der als politischer Gefangener eingestufte Politiker über mehrere Wochen verschwunden. Im Nachhinein erwies sich, dass die Justiz ihn aus dem europäischen Teil Russlands in ein Straflager im hohen Norden Sibiriens verlegt hatte. Nawalny vermutete, dass er dort vor der Präsidentenwahl im März möglichst isoliert werden soll.

Schallenberg: „Russland ist unfrei“

Eine der ersten Reaktionen kam aus Österreich. Außenminister Alexander Schallenberg schrieb in einer Medienbotschaft: „Russland verliert mit Alexei Nawalny eine furchtlose und mutige Stimme im Kampf gegen die Korruption und einen Verfechter eines offeneren und demokratischeren Russlands. Sein Tod so kurz vor den Wahlen (die Präsidentenwahl im März, Anm.) erinnert uns einmal mehr daran, wie unfrei und undemokratisch Russland unter der Führung Putins ist. Ich fordere eine vollumfängliche, unabhängige Untersuchung der Umstände seines Todes.“ (red./ag.)

Weitere Informationen folgen.