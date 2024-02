Mitreden: Wie kriegsmüde ist Europa?

Drucken

Kommentieren Hauptbild • Verwüstung nach einem russischen Raketenangriff auf die ostukrainische Stadt Kramatorsk am Dienstag. • Anadolu / Getty Images

Seit Russland vor zwei Jahren die Ukraine überfiel, herrscht dort Krieg. Vor allem aus innenpolitischen Gründen sind die Hilfen aus den USA und Europa für die Ukraine zuletzt ins Stocken geraten. Wer hat den längeren Atem: Europa oder Russland? Diskutieren Sie mit!



Seit zwei Jahren tobt in der Ukraine ein Krieg. Bisher konnte sich Europa auf die Finanz- und Militärhilfe aus den USA verlassen. Doch spätestens mit der möglichen Wahl des ehemaligen und vielleicht-bald-wieder-US-Präsidenten Donald Trump könnte sich das abrupt ändern. Dieser will Russland ermutigen, mit Ländern, deren Verteidigungsausgaben zu gering sind, anzustellen, „was zur Hölle“ es will. „Niemand soll später sagen, wir wären nicht gewarnt gewesen“, schrieb dazu Jürgen Streihammer.

Fest steht: Europa ist nach Jahrzehnten der militärischen Abrüstung geschwächt. Noch hat der Westen aber ein Zeitfenster, um seine Abwehrkräfte zu stärken. Das erschlaffte Deutschland will wieder das „militärische Rückgrat Europas“ werden. Im Vorjahr wurde zudem immerhin ein beispielloser Anstieg der Verteidigungsausgaben der Nato-Mitgliedstaaten registriert. Rund 40 Prozent der Bündnisstaaten (konkret 13) dürften allerdings auch heuer noch das Ziel verfehlen, zwei Prozent ihres Bruttoinlandsprodukts (BIP) für Verteidigung auszugeben.

Auch nach zwei Jahren Ukraine-Krieg sei noch immer nicht allen klar, dass sich Europa in der bedrohlichsten Lage seit 1945 befindet, fasst Außenpolitik-Ressortchef Christian Ultsch die Lage in seinem Leitartikel zusammen: „Immerhin erhöht Österreich nun die Militärausgaben und macht auch beim europäischen Luftverteidigungssystem Sky Shield mit. Doch auf Dauer werden halbherzige Bekenntnisse und magisches Neutralitätsdenken nicht reichen, um die Republik zu schützen.“

Diskutieren Sie mit:

Tun Österreich und Europa genug für die Verteidigung?

Ist Europa ohne Hilfe der USA überhaupt verteidigungsfähig?

Wer hat den längeren Atem: Europa oder Russland?

Wie kriegsmüde ist Europa?

(phu)