Wir starten mit Ihnen in den Nachrichtentag und geben Ihnen einen schnellen Überblick über die wichtigsten Themen des Morgens.

Geschlechtergerechtigkeit. Bereits zum 113. Mal wird heute der internationale Frauentag begangen. Von zahlreichen Seiten wird zu diesem Anlass auch heuer wieder Lohngerechtigkeit, dem Ausbau des Kinderbetreuungsangebots und einer fairen Aufteilung der Sorgearbeit zwischen Männern und Frauen gefordert. Auch Gewaltschutz für Frauen ist ein großes Thema. Wie es sich heute anfühlt im bürgerlichen Milieu, im privilegierten Österreich zu sagen: „Ich bin Feminstin“? Darüber schreibt Almuth Spiegler in ihrem Plädoyer für einen Feminismus der Mitte.

Joe Bidens kämpferischer Wahlkampfauftakt. Für US-Präsident Joe Biden war die Rede zur Lage der Nation der eigentliche Wahlkampfauftakt, schreibt unsere Korrespondentin Elisabeth Postl. Voller Feuer verteidigte er die USA, wie er sie sieht und seine Partei steht weiter hinter ihm. Mehr dazu.

Selenskij besucht Erdogan. Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskij wird am Freitag zu einem Treffen mit dem türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdogan in Istanbul erwartet. Im Mittelpunkt des Treffens würden „die Lage zwischen der Ukraine und Russland und die jüngsten Kontakte zur Wiederherstellung eines sicheren Korridors im Schwarzen Meer“ stehen, erklärte das türkische Präsidialamt am Donnerstag im Onlinedienst X. Am späten Nachmittag ist eine Pressekonferenz geplant.

Rätsel um verschwundenen Flug. Seit mehr als 3.600 Tagen warten die Angehörigen und Freunde von 239 Menschen aus 14 Ländern auf Antworten. Aber bisher bleibt das Verschwinden des Fluges MH370 der Malaysia Airlines auf dem Weg von Kuala Lumpur nach Peking am 8. März 2014 ein Rätsel. Zum zehnten Jahrestag soll die Suche nach der verschwundenen Maschine wieder aufgenommen werden. Mehr dazu.

Umstrittene Beistandsklausel. Innenpolitisch sind die Aussagen von Verteidigungsministerin Klaudia Tanner zur Beistandspflicht verständlich. Österreichs Position könnte aber international gravierende Folgen für das Land zu haben, schreibt Daniel Bischof in seiner Morgenglosse.

Schweden ist nun offiziell Nato-Mitglied. Schweden ist offiziell das 32. Mitglied der Nato. Der schwedische Premier Ulf Kristersson überreichte am Donnerstag in Washington die Beitrittsurkunde seines Landes und schloss damit den Aufnahmeprozess ab. Das Verteidigungsbündnis nahm das skandinavische EU-Land knapp zwei Jahre nach dessen Beitrittsantrag formell auf, wie US-Außenminister Antony Blinken erklärte. NATO-Generalsekretär Jens Stoltenberg sprach von einem „historischen Tag.“

Prozess wegen Machetenmord startet. Am Freitag beginnt am Wiener Landesgericht der auf vier Tage anberaumte Mordprozess gegen vier Männer, die in der Nacht auf den 20. April 2023 einen 31-Jährigen bei der U-Bahnstation Jägerstraße mit einer 70 Zentimeter langen Machete und mehreren Messern vorsätzlich getötet haben sollen. Der Anklage zufolge wurde das Opfer nach vorangegangenen Streitereien gezielt in eine tödliche Falle gelockt und regelrecht hingerichtet. Mehr dazu.

Immer noch Männerdomäne? Es fehlen die mächtigen Frauen in der Politik. Nur 17,5 Prozent aller Staatschef der Welt sind heute weiblich. Wieso Frauen nicht die besseren Politikerinnen sind, es aber trotzdem wichtig ist, dass sie politisch eine Rolle spielen, sagt in der heutigen Podcast-Folge Susanna Bastaroli, Vize-Chefin der „Presse“-Außenpolitik. . Mehr dazu