Was die Kultband U2 mit dem Skandal um Red Bull eint

Die Formel 1 sorgt mit monotonen Rennen für Fadesse, aber Red Bull liefert mit der Sexchat-Affäre rund um Teamchef Christian Horner fortlaufend plakative Schlagzeilen. Jetzt steht der Brite angeblich doch wieder vor dem Aus, womit der Machtkampf zwischen ihm und Helmut Marko entschieden wäre. Und wird die irische Kultband U2 ins Spiel gebracht.

Es gibt in der Formel 1 derzeit mehr Dementi denn Überholmanöver. Max Verstappen fährt allen auch in dieser Saison wieder auf und davon. zwei Rennen, zwei Siege – der Weg zum vierten WM-Titel in Folge scheint vor-asphaltiert zu sein für den Niederländer. Doch hinter den Kulissen tobt das wohl größte Duell seit Jahrzehnten, der Machtkampf bei RB Racing polarisiert. Die Fronten zwischen dem Grazer Helmut Marko – er leitete den Aufbau des kompletten F1-Imperiums ein im Doppelpass mit Dietrich Mateschitz -, der ihm eng verbundenen Verstappen-Familie und dem in der Chat-Affäre schwer in der Kritik steckenden Teamchef Christian Horner sind verhärtet.

Seit Wochen wird beraten und untersucht, an Horner festgehalten und der Brite doch wieder in Frage gestellt nach der Ankündigung, Marko würde „suspendiert“ werden bzw. seinen Rückzug andenken. Der Schachzug mutet offensiv an, immerhin ist er der Mentor von Verstappen und der Niederländer bestätigte auch umgehend, sich ohne den Grazer an seiner Seite nach Alternativen (Mercedes-Teamchef Toto Wolff steht parat) umzuschauen. Der Eigentümer des Rennstalls, ob in Fuschl oder Bangkok, wird damit zu einer Reaktion gelenkt.