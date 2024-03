Wir starten mit Ihnen in den Nachrichtentag und geben Ihnen einen schnellen Überblick über die wichtigsten Themen des Morgens.

Bodenhaftung. Der Streik der Lufthansa-Flugbegleiter zwingt heute und morgen zehntausende Passagiere zum Umplanen. Die AUA-Mutter geht davon aus, dass in Frankfurt und München an beiden Tagen insgesamt 1.000 Flüge ausfallen werden. Bei den Austrian Airlines fallen am kommenden Donnerstag wegen der für diesen Tag anberaumten Betriebsversammlungen des fliegenden Personals 110 Flüge aus. Bahnreisenden geht es in Deutschland und damit übergreifend auch in Österreich nicht besser. Seit 2.00 Uhr soll es für 24 Stunden erneut zu weitreichenden Einschränkungen im Fern-, Regional-und Güterverkehr kommen. Der Chef der Lokführer-Gewerkschaft will die Streiks darüberhinaus unberechenbarer machen. >> Mehr dazu

Goldpreis. Die Aussicht auf Zinssenkungen, geopolitische Unsicherheit und Nachfrage aus Schwellenländern treiben den Goldpreis. Er klettert dieser Tage fast täglich auf ein neues Rekordhoch. Am Montag waren es zeitweise 2188 Dollar oder 1999 Euro pro Feinunze (31,1 Gramm). >> Mehr dazu

Signa-Assets. Die Gläubigerversammlung der Signa Prime hat dem kolportierten Verkauf von Luxusimmobilien an die deutsche Industriellenfamilie Schoeller nicht zugestimmt. Spießen soll es sich am Verkaufspreis. Zu den Assets gehören das Goldene Quartier, das Hotel Park Hyatt in Wien und das Kaufhaus Tyrol in Innsbruck. >> Mehr dazu

Kategate. Der geplante Befreiungsschlag ist für die britische Royal Family zum PR-Desaster geworden. Prinzessin Kate räumte am Montag nach beispiellosem öffentlichen Druck ein, dass sie ein Foto von sich und ihren drei Kindern nachträglich bearbeitet hat. Anstatt mit Verschwörungstheorien und Spekulationen über den Gesundheitszustand der 42-Jährigen aufzuräumen, sieht sich der Palast nun noch mehr kritischen Fragen ausgesetzt. >> Mehr dazu

Klimawandel. In den vergangenen Jahren wurden in Europa gleich mehrfach Temperaturrekorde gebrochen. Mittlerweile ist es der sich am stärksten erwärmende Kontinent der Welt. Laut einer neuen Auswertung der EU-Umweltagentur (EUA) in Kopenhagen stiegen die Temperaturen in Europa seit 1980 um das Doppelte im Vergleich zum weltweiten Durchschnitt. >> Mehr dazu

„Benzos“. Die Sucht- und Drogenkoordination der Stadt weist auf eine Zunahme beim Gebrauch von Benzodiazepinen - oft zusammen mit Alkohol - unter Jugendlichen hin. Daniel Lichtenegger vom Bundeskriminalamt ist durch den Tod eines 14-jährigen Mädchens alarmiert, das vergangene Woche mit Arzneimitteln im Blut tot aufgefunden wurde. Er plädiert für eine Vereinfachung der Gesetze. >> Mehr dazu

Biden trifft Duda. US-Präsident Joe Biden empfängt heute Polens Präsidenten Andrzej Duda und den polnischen Regierungschef Donald Tusk im Weißen Haus in Washington. Offizieller Anlass der Visite der beiden Politiker ist der 25. Jahrestag von Polens Beitritt zur NATO. Die Gespräche werden sich nach Angaben der US-Regierung vor allem um die Vorbereitung des NATO-Jubiläumsgipfels im Juli in Washington drehen sowie um die Unterstützung von Polens Nachbarland Ukraine. >> Mehr dazu

Autonomie. Die italienische Ministerpräsidentin Giorgia Meloni wird heute in Südtirol erwartet. Am Programm steht neben der Unterzeichnung des Entwicklungs- und Kohäsionsfonds (FSC) ein Arbeitsgespräch, an dem unter anderen Meloni, Südtirols Landeshauptmann Arno Kompatscher (SVP) und Europaminister Raffaele Fitto (Fratelli d‘Italia) teilnehmen werden. Dabei soll dem Vernehmen nach auch Südtirols Autonomie zur Sprache kommen.