La Paninoteca: Ein Sandwich zum Aperitivo

Es kann nie genug Aperitivo-Lokale geben. In der Kaiserstraße hat mit La Paninoteca ein weiteres aufgesperrt: mit Sandwiches, Feinkost und Potenzial für gute Stimmung.

Dass das Ritual des Aperitivo es nach Wien geschafft hat, ist nicht neu. Im Gegenteil: Ein Blick in oftmals gesteckt volle Lokale wie das der Fratelli Valentino in der Alser Straße, das Monte Ofelio beim Augarten oder die Camillo Bar in der Neubaugasse beweisen, dass der Bedarf an Aperol, Negroni und Prosecco noch lang nicht gedeckt ist. Insofern ist wahrscheinlich Platz für noch ein paar solcher Bars – womöglich sogar fast gegenüber einem anderen italienischen Lokal, wie es in der Kaiserstraße der Fall ist.

Dort haben drei Modul-Absolventen zusammen mit einer Italienerin unlängst La Paninoteca eröffnet, eine klitzekleine Location, die das Gefühl eines Italien-Urlaubs aufleben lassen will. Mit den bekannten Aperitivo-Drinks natürlich, Birra Moretti und San Pellegrino. Wer tatsächlich ein italienisches Wässerchen bestellt, würde man gern wissen, aber egal: Der Name auf der Karte ruft halt auch Italien-Gefühle hervor.