Kogler rechnet mit Anruf von Kurz Mitte nächster Woche

Werner Kogler war bei den schwarz-grünen Koalitionsverhandlungen 2003 dabei, nun stehen wieder Gespräche mit der ÖVP an. Wie diese ausgehen, ist offen. Fest steht: Vom Bundespräsidenten bekam er dafür keine Tipps.

Auf Sebastian Kurz (ÖVP), Pamela Rendi-Wagner (SPÖ) und Norbert Hofer (FPÖ), die Bundespräsident Alexander Van der Bellen am Mittwoch zu einem Gespräch zur Nachbesprechung der Nationalratswahl traf, folgte am Donnerstagvormittag der grüne Bundessprecher Werner Kogler. Tipps für die anstehenden Sondierungen mit der Volkspartei - die Variante einer türkis-grünen Koalition ist bekanntlich nach dem Urnengang ebenso möglich geworden, wie eine Koalition zwischen ÖVP und SPÖ sowie ÖVP und FPÖ - bekam er dabei eigenen Angaben zufolge nicht. Brauche er aber auch nicht, denn: Er sei ohnehin selbst bei den schwarz-grünen Verhandlungen im Jahr 2003 dabei gewesen.

Auf die Frage, ob er wieder denselben (jetzt negativen) Ausgang erwarte, meinte Kogler, das wisse er nicht. Es seien andere Personen und andere Themen: "Ich kann mir nicht vorstellen, dass Sebastian Kurz daran denkt, 24 Eurofighter zu bestellen, wo der Schmiergeldverdacht gleich mitfliegt“, spielte er auf eines der zentralen Themen der damaligen Gespräche an. Was er sich dagegen sehr wohl vorstellen könne sei, so Kogler, dass Kurz ihn rund um den Mittwoch zum Gespräch einladen wird. Immerhin habe der ÖVP-Chef angekündigt, nach der Reihenfolge bei der Nationalratswahl vorzugehen.

Noch ist unklar, wann Van der Bellen den Regierungsbildungsauftrag vergibt. Der Freitag erscheint eher unwahrscheinlich, da er den bulgarischen Präsidenten Rumen Radew zu Gast hat - ausgeschlossen ist er freilich nicht.

NGOs als Mitverhandler?

Kein Thema beim Gespräch mit Van der Bellen war übrigens Koglers schon mehrfach geäußerter Wunsch, auch Nichtregierungsorganisationen in die Verhandlungen einzubinden. Der Grünen-Chef denkt dabei an Experten aus Ökologie aber auch Ökonomie. Klar sei aber, dass diese nur in Fachgruppen und nicht in der Hauptsteuerungsgruppe dabei sein könnten, meinte er am Donnerstag.

Allgemein hielt Kogler ein weiteres Mal fest, dass seine Partei bei Koalitionsgesprächen nicht auf der Flucht, sondern offen dabei sei. Die Verhandlungen würden auch unter der Schirmherrschaft des Bundespräsidenten stattfinden. Abgeschlossen wird die erste Parteichefrunde des Bundespräsidenten heute Nachmittag mit Neos-Chefin Beate Meinl-Reisinger.