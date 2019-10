Trump fordert auch China zu Ermittlungen gegen Biden auf

Dem US-Präsident droht ein Amtsenthebungsverfahren, weil er die Ukraine zu Ermittlungen gegen seinen Rivalen Joe Biden und dessen Sohn aufgefordert hatte. Nun will er auch China ins Boot holen.

Trotz eines möglichen Amtsenthebungsverfahrens im Zusammenhang mit der Ukraine-Affäre hat US-Präsident Donald Trump nun auch China zu Untersuchungen gegen seinen politischen Rivalen Joe Biden und dessen Sohn aufgefordert. Und das vor laufenden Kameras. "China sollte ebenfalls eine Untersuchung der Bidens starten," sagte Trump am Donnerstag.

Der US-Präsident schloss nicht aus, dass er auch im direkten Kontakt mit Chinas Staatschef Xi Jinping um Ermittlungen gegen die Bidens ersuchen könnte. Über eine solche Anfrage könnte seine Regierung "sicherlich nachzudenken beginnen".

Trump sieht sich bereits mit einem möglichen Amtsenthebungsverfahren konfrontiert, weil er in einem Telefonat mit dem ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj die Ukraine zu Ermittlungen gegen die Bidens ermuntert hatte: Der Präsident beschuldigt Biden, sich als US-Vizepräsident um die Entlassung des ukrainischen Generalstaatsanwalts bemüht zu haben, um seinen Sohn Hunter vor der Justiz zu schützen. Hunter Biden war zeitweise bei einem ukrainischen Gaskonzern tätig.

Trump legte keine Beweise vor

Wie kommt nun China ins Spiel? Biden war in seinem früheren Amt als Vizepräsident im Jahr 2013 von seinem Sohn Hunter bei einer China-Reise begleitet worden. Hunter Biden war damals damit beschäftigt, einen chinesischen Aktienfonds zu gründen. Am Rande des offiziellen Besuchs seines Vaters traf er sich mit einem chinesischen Banker. Der Fonds wurde dann zehn Tage nach dem Besuch der Bidens in China gegründet.

Nach Trumps Darstellung soll Hunter Biden die Reise seines Vaters dafür genutzt haben, 1,5 Milliarden Dollar (nach heutigem Wert: 1,36 Milliarden Euro) in China für den Fonds zu besorgen. Es gibt aber keinerlei Belege dafür, dass die Bidens in China in illegale Aktivitäten verwickelt gewesen sein könnten. Das Gleiche gilt für ihre Aktivitäten in der Ukraine.

Joe Biden und sein Sohn Hunter Biden (c) Reuters

Ein Sprecher des Biden-Sohns sagte dem Sender NBC News, dass dieser erst Jahre nach der China-Reise selber in den Aktienfonds investiert habe. Erst 2017 - nach dem Ausscheiden seines Vaters aus dem Amt des Vizepräsidenten - habe Hunter Biden daran Anteile in Höhe von 420.000 Dollar erworben.

Die Aktivitäten der Bidens in China seien "ungefähr genauso schlimm wie das, was in der Ukraine passiert ist“, sagte Trump am Donnerstag. Beweise legte er allerdings für keine seiner Anschuldigungen vor. Der Appell an China kommt zu einem ungewöhnlichen Zeitpunkt, da sich beide Nationen in einem erbitterten Handelsstreit befinden.

Nancy Pelosi kritisiert Trump

Mit seinem Appell an China habe Trump erneut eine ausländische Regierung zur Einmischung in den Wahlkampf aufgefordert, kritisierte Nancy Pelosi, die Sprecherin des Repräsentantenhauses. Der Vorschlag zeige, dass Trump "seinen persönlichen politischen Vorteil über die Verteidigung der Integrität unserer Wahlen stellt", erklärte die Demokratin am Donnerstag über Twitter. Nach der Präsidentenwahl 2016 war Trump schon vorgeworfen worden, Wahlhilfe aus Russland angenommen zu haben.

Bidens Wahlkampfteam warf Trump Machtmissbrauch vor. Er habe Angst, die Wahl zu verlieren und greife daher zu grotesken Lügen und längst widerlegten Verschwörungstheorien, um seine Haut zu retten.

Wegen der Ukraine-Affäre haben die Demokraten in dem von ihnen beherrschten Repräsentantenhaus eine Untersuchung eingeleitet. Sie ist die Vorstufe zu einem möglichen Amtsenthebungsverfahren gegen den Präsidenten. Dieses würde dann aber im Senat stattfinden, wo Trumps Republikaner in der Mehrheit sind.

(APA/Reuters)