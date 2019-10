Mitten in der Halloween-Nacht werden die letzten Zigaretten in Lokalen ausgedrückt. Das Verbot soll ab dem ersten Tag streng kontrolliert werden – obwohl einiges noch immer nicht geklärt ist.

Wien. In der Nacht auf Freitag, zu Halloween – im Übrigen die zweitstärkste Ausgeh-Nacht des Jahres nach Silvester – wird es ernst: Das absolute Rauchverbot in der Gastronomie tritt in Kraft.



Die wichtigsten Fragen und Antworten.