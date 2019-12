Donald Trump ließ den Demokraten keine andere Wahl

Das Amtsenthebungsverfahren gegen den Präsidenten ist mehr als gerechtfertigt. Es könnte sich aber als fataler Fehler für die Demokraten entpuppen.

Twitter ist üblicherweise das Medium seiner Wahl. Doch sind die Botschaften zu flüchtig und schnelllebig, mithin nicht geeignet für Ereignisse, die in die Annalen eingehen wie das dritte Amtsenthebungsverfahren gegen einen US-Präsidenten. Also schreibt Donald Trump mitunter Briefe – oder lässt sie schreiben –, gedacht als Markierung für die Nachwelt. Adressaten waren bis dato Autokraten-Freunde à la Kim Jong-un, der Brieffreund in Pjöngjang, und Recep Tayyip Erdoğan, der Potentat am Bosporus.