Ex-Casinos-Austria-Vorstand Peter Sidlo wehrt sich bekanntlich mit einer Klage gegen seinen Rauswurf. Nun zeigt ein geheimes Protokoll - das Hanna Kordik vorliegt - seiner Abberufung allerdings: Die Liste der Vorwürfe gegen ihn ist brisant. Mehr dazu [premium]

Was Sie heute noch wissen sollten

Rot-weiß-rotes Ski-Märchen in Wengen: Matthias Mayer, Spezialist für Abfahrten und Super G, krönte sich sensationell zum Sieger. Ein fehlerfreier Slalom ebnete dem Kärntner den Weg zum Triumph. Mehr dazu

Brandursache gefunden: Bei einem Brand in der Weststeiermark waren am Mittwoch drei Menschen gestorben. Nun steht fest, dass eine defekte Stromleitung das fatale Feuer ausgelöst hat. Mehr dazu

Ein Pferd im Linienbus: Das Tier war in Wales entlaufen. Die Polizei griff es schließlich auf einer Hauptstraße in Cardiff auf und „setzte“ es kurzerhand in einen Linienbus. Mehr dazu

Welche Magazin-Stücke Sie noch lesen könnten

Waldi geht arbeiten: Das Verhältnis zu unseren Haustieren ist im Wandel begriffen. Im Büro, aber auch bei unseren Reisen ist nun mehr Platz für Hund und Katz. Eine tierische Bestandsaufnahme von Duygu Özkan. Mehr dazu [premium]

Geschichte des Wiener Faschings: Besucher Wiens waren entsetzt: Die barocke Kaiserstadt verstand nicht zu feiern, sie erstickte bei ihren Festen im höfischen Zeremoniell. Erst unter Maria Theresia wurde der Fasching lustig, schreibt Günther Haller. Mehr dazu [premium]

Zitat des Tages

"Das ist ungaublich! Das ist Aufgabe des Staates und nicht die der Krankenversicherten." SPÖ-Sozialsprecher Josef Muchitsch kritisiert, dass die türkis-grüne Regierung Gefängnisinsassen krankenversichern will.

Worüber heute diskutiert wird

Das Winterchaos kommt: Wenn sich das in den nächsten Tagen bewahrheitet, so wird man noch in Jahren ehrfürchtig davon raunen: Wie's in den Ebenen Ostösterreichs geschneit hat. Achtung Satire! Von Wolfgang Greber Mehr dazu

Tipps für Abend und Wochenende

Album: Überraschend ist ein neues Album des US-Rappers Eminem erschienen. „Music to Be Murdered By“ heißt das neue Werk, das Video zur ersten Single „Darkness“ ist drastisch. Mehr dazu

Kinderbuch: Was wäre, wenn die Welt ein Dorf von 100 Kindern wäre? Dieser Frage widmet Christoph Drösser ein Buch voller Grafiken: hochrelevant für kleine Leser. Mehr dazu

Kino: Wer oscarfit werden will, kommt an diesem zehnfach nominierten Film nicht vorbei. Im Actiondrama „1917“ zieht Bond-Regisseur Sam Mendes am Gängelband durch ein Panorama des Ersten Weltkriegs. Auf Schnitte wurde verzichtet – aber auch auf vieles andere, was einen guten Film ausmacht. Mehr dazu

Playlist (für den Hund): Was hört der Hund gern, wenn er allein ist? Wer weiß das schon? Spotify, offenbar. Mehr dazu

Podcast: Selten sind die „Presse“-Kolumnisten Anneliese Rohrer und Hans Winkler einer Meinung. In der aktuellen Podcast-Folge diskutieren sie lautstark miteinander. Und das ist insgesamt ziemlich unterhaltsam. Mehr dazu

Bild des Tages

Ein vor den Bränden geretteter Koala in Australien wird behandelt. (c) Reuters

