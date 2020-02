Handyverbot in der Pause: "Kinder spielen wieder mehr"

Wie soll man mit dem Handy in der Schule umgehen? Eine Mittelschule und ein Gymnasium haben strengere Regeln eingeführt. Manche Handys landen dann in der Direktion.

Mobiltelefone, die während der Unterrichtsstunde klingeln, Jugendliche, die in der Schule mit dem Smartphone Filmchen machen: In der Mittelschule Hainburgerstraße in Wien-Landstraße wurde das Handy vor ein paar Jahren nach und nach zum Problem. „Das stört den Unterricht massiv“, sagt Schulleiter Reinhard Hartl im Gespräch mit der „Presse".