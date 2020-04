Schrittweise ins Freie: Die Renaissance des Spaziergangs

Die Coronakrise beschränkt das Freizeitangebot, aber lässt den klassischen Spaziergang wieder aufleben: Auf der Suche nach neuen Blickwinkeln in der altvertrauten Umgebung.

Es war im Sommer 1822, während eines Spazierganges in den Ausläufern Wien Döblings, als der Schauspieler Heinrich Anschütz seinem späteren Freund Ludwig van Beethoven begegnete. Anschütz sah, wie er später notierte, „einen Mann gelagert, in etwas ungeordneter Kleidung, den gedankenschweren, geistreichen, wildschönen Kopf in die linke Hand gestützt, und den Blick auf ein Notenblatt geheftet“. Er wusste sofort, wen er vor sich hatte, und so verweilte Anschütz ein wenig, um den Komponisten bei seiner Arbeit in der freien Natur zu beobachten. Bis Beethoven plötzlich den Kopf hob. Anschütz, ertappt, stammelte eine Entschuldigung. „Der Weg“, sagte ihm Beethoven, „ist für jedermann.“ „Darf ich wissen, was da gerade im Entstehen ist?“ „Dummes Zeug, ein Orchesterstück, das ich hier aufführen will, um die Gelsen und Ameisen zu vertreiben.“