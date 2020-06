Markus Braun: Opfer seiner Unfehlbarkeit

Drucken





Beim Finanzskandal beim deutschen Techkonzern Wirecard ist noch vieles im Dunkeln. Ein gigantischer Betrugsfall zeichnet sich ab. Im Zentrum steht der Wiener Markus Braun. Ein Visionär zwischen Genialität und Inkompetenz.

Er habe ihm eine E-Mail geschickt, gefragt, ob er ihm irgendwie helfen kann. Er sei noch immer „ganz weg“, erzählt er. Er, das ist ein Wiener Freund des Wirecard-CEO Markus Braun. Des früheren Wirecard-Chefs muss es mittlerweile heißen. Denn am Freitag warf der Manager und IT-Experte Markus Braun endgültig das Handtuch. Und seine Freunde in Wien rätseln nun so wie die ganze Finanzwelt über die Hintergründe dieses gigantischen Finanzskandals. Nur dass für sie eines festzustehen scheint: „Markus ist ein Opfer.“