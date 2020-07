Die verpflichtenden Etappen zum Impfstoff

Verträglichkeit, Wirksamkeit und Zulassung. Was Jahre braucht, muss in Monaten passieren.

Das Virus identifizieren, eine Impfung entwickeln und testen, testen, testen – die klinischen Phasen eins bis drei sind es, die die Entwicklung eines Impfstoffs so langwierig machen. Weswegen mit einer Zulassung und der damit verbundenen weltweiten Produktion nicht vor dem Frühjahr 2021 zu rechnen ist. Denn einer der wesentlichen Unterschiede zwischen einem Medikament gegen das Coronavirus und einer Schutzimpfung ist bekanntermaßen, dass Letzteres gesunden Menschen verabreicht wird. Während also bei der Behandlung einer erkrankten Person Nebenwirkungen – im Ernstfall auch schwere Nebenwirkungen – in Kauf genommen werden können, müssen Vakzine so verträglich wie nur möglich sein, insbesondere bei vulnerablen Personen.