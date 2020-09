Dominic Thiem: Vom Schulabbrecher zum Grand-Slam-Champion

Dominic Thiem erfüllte sich in New York seinen Lebenstraum.

Dominic Thiems Karriereverlauf hat in den vergangenen Jahren konstant nach oben geführt, der US-Open-Titel ist die logische Folge. Welche Puzzleteile entscheidend waren.

Ein Vierteljahrhundert nach Thomas Musters Erfolg bei den French Open 1995 hat Österreich wieder einen Tennis-Grand-Slam-Sieger. In seinem zehnten Jahr als Profi hat die Reise des Dominic Thiem bei den US Open ihren vorläufigen Höhepunkt gefunden, der Niederösterreicher rang im nervenaufreibenden Finale von New York den Deutschen Alexander Zverev nach 0:2-Satzrückstand noch mit 2:6, 4:6, 6:4, 6:3 und 7:6 (6) nieder.