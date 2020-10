Après-Ski-Shaming

Oder: Warum Virus und Wahl uns im Griff haben und Beatles 80 werden können.

John Lennon wäre also 80 Jahre alt geworden dieser Tage. Ist er leider nicht. Zu viele Popstars erleben dieses Alter nicht. Wenn doch, steht es den meisten nicht so gut. Bei John Lennon wäre sich auch das locker ausgegangen. Und 80 Jahre ist (anders als 1980 als der Beatle in New York erschossen wurde) inzwischen kein Alter mehr. Der demokratische Kandidat Joe Biden ist etwa nur zwei Jahre jünger als Lennon und plant gerade das Gegenteil von Kürzertreten.