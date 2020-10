Live ab 16:30 Uhr: Regierung präsentiert Lockdown-Bestimmungen

Live

Nach Gesprächen mit den Landeshauptleuten, dem Bundespräsidenten und den Oppositionsparteien werden der Bevölkerung neue Corona-Maßnahmen präsentiert. Mit Livestream.

Die Zahl der Coronavirus-Neuinfektionen steigt weiter an. Täglich werden neue Höchstwerte gemeldet. Am Freitag wurden binnen 24 Stunden 5627 Personen positiv auf das Virus getestet. „Die neuerlich sprunghafte Steigerung“ sei „eine dramatische Weiterentwicklung“, sagte Gesundheitsminister Rudolf Anschober (Grüne). Auch die Zahl der Hospitalisierungszahlen stieg - um 111 Erkrankte auf 1803 -, jene der schwer Erkrankten mit Bedarf an intensivmedizinischer Pflege um 15 auf 263 (ein Zuwachs von 66 Prozent innerhalb einer Woche).

Um gegenzusteuern wird die Regierung heute um 16:30 Uhr den Fahrplan für den neuen „Lockdown" verkünden. Einige der Maßnahmen sollen sich deutlich von jenen im Frühjahr unterscheiden. Der erste Entwurf wurde am Samstagabend nochmal überarbeitet. Die nächtliche Ausgangssperre ist weiterhin von 20 Uhr bis 6 Uhr morgens vorgesehen. Die Liste der zu schließenden Freizeiteinrichtungen wurde im überarbeiteten Entwurf nun doch um Museen und Zoos erweitert. Parks sollen weiterhin offen bleiben.

