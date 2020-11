Die Rückkehr des harten Lockdowns

Aus dem sanften Lockdown soll bald ein „echter“ werden. Den Schulen droht die Schließung. Offiziell will die Regierung die Verschärfungen wohl am Samstag verkünden.

Es ist noch keine zwei Wochen her, dass die Regierung die Coronamaßnahmen verschärft hat. Bei einer täglichen Infektionszahl von rund 5000 wurde damals ein Lockdown „light“ verkündet. Am Donnerstag ist die Zahl der Neuinfektionen (inklusive Nachmeldungen) auf 9262 gestiegen. Und der vergleichsweise sanfte Lockdown könnte schon bald in einen harten umgewandelt werden.